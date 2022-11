La von der Leyen a Meloni: “La tua visita a Bruxelles segnale forte”￼

“Grazie Giorgia Meloni per il segnale forte mandato dalla tua visita alle istituzioni Ue come primo viaggio all’estero”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social al termine del colloquio con la premier italiana. “E’ stata una buona opportunità per scambi su temi fondamentali che vanno dal sostegno all’Ucraina, all’energia, fino al piano Next Generation Eu per l’Italia e alle migrazioni”.

Giorgia Meloni ha spiegato che nei suoi colloqui con Metsola, von der Layen e Michel ha affrontato anche il tema dei “flussi migratori” e della “richiesta italiana, di un cambio, diciamo, del punto di vista da parte italiana, per cui la priorità per noi diventa quella già prevista nelle normative europee, quella della difesa dei confini esterni”. “Anche questa è una materia molto delicata, molto importante, sulla quale ho trovato orecchie disponibili all’ascolto” ha osservato la presidente del Consiglio.

Il presidente Meloni con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel,

“Ho voluto organizzare qui a Bruxelles la prima visita istituzionale del governo italiano fuori dai confini nazionali: volevo dare il segnale di una Italia che vuole partecipare, collaborare, difendere il proprio interesse nazionale e farlo all’interno della dimensione europea, cercando le soluzioni migliori per le grandi sfide che stiamo affrontando”. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima della cena di lavoro con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, a Bruxelles. L’incontro tra Giorgia Meloni e Michel, è durato più di due ore, è iniziato con un faccia a faccia ed è proseguito con una cena di lavoro. Nel corso dell’incontro, a quanto si apprende da fonti europee, la Meloni “ha ribadito la sua intenzione di essere un partner leale e orientato a trovare soluzioni all’interno dell’Ue”.

“Mi sembra si sia creata una interlocuzione molto franca , molto positiva. Sono contenta di come sia andata questa giornata nella quale ho portato il punto di vista italiano. C’è la necessità di dare il prima possibile concretezza alla soluzione” sulla crisi dell’energia e “sul tetto del gas”. ha aggiunto il premier Giorgia Meloni parlando con i cronisti a margine dell’incontro con il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel

Anche il colloquio con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è andato “bene“. Lo ha riferito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a Bruxelles. La Meloni è stata salutata all’uscita da alcuni simpatizzanti, che hanno fatto dei selfie con la presidente, prima che entrasse in auto per andare in Commissione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “è una tipa tosta, coraggiosa e determinata”. Così la presidente del Parlamento europeo ai microfoni del Tg1 dopo l’incontro svoltosi a Bruxelles. “Sono molto incoraggiata dalla conversazione avuta”, ha detto ancora Metsola. La Meloni è “molto umana e ha le idee molto chiare” e mi ha confermato che “l’Italia resta al centro dell’Ue. Possiamo agire uniti per le sanzioni alla Russia, gli aiuti all’Ucraina e ai cittadini europei”, per affrontare il caro energia.

“Si conclude un’intensa giornata a Bruxelles. Ottimo esordio del presidente Giorgia Meloni, accolta dai vertici delle Istituzioni europee in un clima di grande disponibilità e apertura. Un avvio di relazioni importanti per il futuro dell’#Italia”. Lo scrive su Twitter Raffaele Fitto, ministro alle Politiche europee, precisando che “Meloni ha toccato tutti i dossier più importanti trovando l’attenzione del commissario Paolo Gentiloni, del presidente Roberta Metsola, del presidente von der Leyen e del presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Avanti con serietà e competenza nell’interesse dell’#Italia”.