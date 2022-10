La truffa di 36 stranieri in uno stabile abbandonato a Roma : sottratti 190mila euro grazie al Reddito di cittadinanza, senza averne diritto

Scoperta un’altra truffa ai danni dello Stato grazie al Reddito di cittadinanza tanto caro al Movimento 5 Stelle. Trentasei persone, tecnicamente residenti in uno stabile abbandonato a Tor Cervara di Roma, sono state denunciate dai Carabinieri per indebita percezione del reddito.

I denunciati, tutti stranieri e di varie nazionalità , hanno percepito l’emolumento tra il 2020 e il 2022 senza averne diritto, perché non erano effettivamente residenti in Italia da almeno dieci anni: termine imposto dalla normativa quale requisito per l’accesso alla previdenza sociale.