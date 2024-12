La tecnologia ci sta rincoglionendo ? Soluzione? Secondo gli esperti l’unico modo e una disintossicazione digitale…

Uno studio del 2018 condotto da psicologi della Stanford University ha scoperto che coloro che interagiscono con più piattaforme di social media contemporaneamente hanno prestazioni peggiori nei compiti di memoria.

di Anna Tyzack

Sebbene non sia una diagnosi clinica, il termine “marciume cerebrale” esprime la sensazione di esaurimento che segue una sessione di scorrimento online. Se hai difficoltà a concentrarti, ti senti un po’ giù e hai una memoria che fa schifo, probabilmente hai bisogno di una pausa, una pausa dallo schermo.”Brain rot“, il termine colloquiale usato per descrivere il consumo eccessivo di contenuti online di bassa qualità, in particolare brevi video sui social media, è diventato così comune che è stato votato “Parola dell’anno 2024” dall’Oxford Dictionary. E tutto quel doom-scrolling, quella ricerca di notizie negative online o sulle app, non sta chiaramente facendo alcun favore alla nostra salute.

“È quella sensazione di essere a corto di energie, il nostro cervello non funziona come dovrebbe. Le richieste di contenuti e le distrazioni digitali ci lasciano mentalmente esauriti”, afferma la dott. ssa Elena Touroni, psicologa consulente e co-fondatrice della Chelsea Psychology Clinic. La dottoressa Touroni paragona un cervello sotto stress a un computer con troppe schede aperte: rallenta, si surriscalda e fa fatica a funzionare in modo efficace, afferma. Ciò può influire sulle nostre prestazioni a scuola, all’università o al lavoro e può portare a problemi relazionali e lotte con la salute mentale e le dipendenze.

“È come il fast food: una volta dovevamo cacciare e raccogliere e lo stesso vale per le informazioni”, afferma il dott. Vigneshwar Paleri, psicologo clinico specializzato in neuropsicologia presso la London Neurocognitive Clinic. “Ora possiamo ottenerle quando vogliamo tramite intelligenza artificiale o contenuti video, e il nostro cervello ne soffre. In realtà, il cervello preferisce un impegno intellettuale concentrato. Se vogliamo mantenerli sani, dobbiamo esserne consapevoli e modificare il nostro comportamento di conseguenza“.

Cos’è la putrefazione cerebrale?

Sebbene non sia una diagnosi clinica , il termine “marciume cerebrale” cattura la sensazione di esaurimento che segue una sessione di scorrimento online. “Il cervello è esposto a molte più informazioni e richieste di quante ne possa gestire senza le dovute pause, il che nel tempo porta a difficoltà di concentrazione, scarsa memoria ed esaurimento emotivo”, spiega il dott. Touroni. Sappiamo che non ci fa bene, ma secondo Paleri troviamo difficile fermarci, perché i media digitali ci intrappolano in un sistema di ricompensa dopaminergico, con ogni “mi piace“, condivisione o articolo interessante che innesca il rilascio dell’ormone del benessere, la dopamina. “Cliccare su un breve video divertente o su un titolo interessante dà una scarica di dopamina, ma questo contenuto è così rapidamente digeribile che ne vuoi subito un altro, quindi continui a scorrere, creando un ciclo di feedback“.

Nel breve termine, ci sentiamo felici e coinvolti, ma nel lungo termine questo tipo di comportamento guidato dalla dopamina influenza il pensiero critico e le funzioni cognitive di ordine superiore. “Se la nostra attenzione viene costantemente interrotta, iniziamo ad avere difficoltà con compiti più lunghi”, continua. “È interessante come i più giovani spesso facciano fatica a guardare un film degli anni Sessanta: richiede troppo tempo e pazienza”.

Lo scrolling distruttivo compromette anche la nostra memoria e la capacità di risolvere i problemi, avverte il dott. Paleri, poiché viviamo costantemente nel nostro cervello limbico che elabora le emozioni. Uno studio del 2018 condotto da psicologi della Stanford University ha scoperto che coloro che interagiscono con più piattaforme di social media contemporaneamente hanno prestazioni peggiori nei compiti di memoria. “L’ippocampo, la parte del nostro cervello che crea e conserva nuovi ricordi, non è stimolato da contenuti ripetitivi”, afferma. Inoltre, non stiamo utilizzando la nostra corteccia prefrontale, che si occupa della pianificazione futura, della risoluzione dei problemi e dello sviluppo della personalità.

Perché il cervello in putrefazione mi fa sentire così infelice?

I sentimenti di insoddisfazione e depressione catturati dal termine “marciume cerebrale” sono il risultato della stagnazione cognitiva, afferma il dott. Paleri. “Nella mia pratica ho osservato che la stagnazione cognitiva può portare alla stagnazione emotiva”, afferma. “Nei programmi TV e nei film più lunghi ci ritroviamo a relazionarci con i personaggi e il loro comportamento, ma nei cortometraggi di YouTube e in altri contenuti di breve durata non sentiamo alcuna affinità: dopo che la dopamina è scomparsa, possiamo sentirci soli e insoddisfatti. A lungo andare, scorrere ti fa sentire peggio e compromette la tua memoria e le tue funzioni cerebrali“.

Quale tipo di comportamento porta alla decomposizione cerebrale?

Scorrendo la pagina durante una riunione, usando un’app di messaggistica mentre ascolti un podcast o controllando Instagram o l’app di notizie mentre guardi un film, sono tutti segnali d’allarme, secondo il dott. Paleri. Stai sovrastimolando il tuo cervello e potresti iniziare a soffrire dei sintomi della decomposizione cerebrale. “Se stai svolgendo un compito, concentrati davvero su di esso; se tieni la tua mente super attiva tutto il tempo, ne soffrirà”. Abbuffarsi di contenuti o restare svegli fino a tardi a guardare spazzatura su Netflix, è un altro segnale d’allarme, secondo il dott. Paleri. “I contenuti digitali non finiscono mai o finiscono: se non riesci a disattivarli, hai un problema”.

Il danno può essere riparato?

Una disintossicazione digitale senza accesso alle tue piattaforme preferite è il modo più efficace per ripristinare le funzioni cerebrali e migliorare il benessere emotivo, ma è più facile a dirsi che a farsi, dato che i nostri schermi sono il modo in cui lavoriamo e socializziamo, afferma il dott. Paleri. Se vogliamo migliorare il modo in cui pensiamo e sentiamo, dobbiamo riconoscere i nostri schemi di scorrimento negativi, che si tratti di abbuffarci di social media, siti di notizie o giochi, e comprendere l’effetto che stanno avendo sul nostro cervello. Dovremmo quindi cercare di riformare il modo in cui utilizziamo queste piattaforme: prendendoci delle pause attive, stabilendo dei limiti di tempo e utilizzando i media digitali nel contesto di altre attività: sviluppo cognitivo, hobby, ricerca, piuttosto che semplicemente “scorrere a vuoto”.

Cerca di usare le tue piattaforme preferite in modo più consapevole , suggerisce il dott. Paleri. Se sei dipendente dai siti di notizie, prova a prendere un giornale cartaceo: in questo modo non sarai tentato di cadere nelle tane del coniglio del comportamento di scorrimento negativo. Allo stesso modo, se sei dipendente da un gioco tipo Candy Crush, mescolalo lavorando sulle aperture degli scacchi o su Sudoku più complicati che stimolano il cervello intellettualmente. “Cerca di considerare lo scorrimento come apprendimento: dovresti cercare stimoli cognitivi, non rapidi colpi di dopamina che ti lasciano esausto o depresso”, afferma il dott. Paleri. Cerca anche di dare una pausa al multitasking: se fai uno sforzo cosciente per concentrarti su una notizia o su una piattaforma di social media alla volta, impegnerai l’ippocampo e migliorerai la funzione della memoria. “Annullare l’iscrizione alle notifiche ti consentirà di farlo”, continua il dott. Paleri.

“Incorporare la consapevolezza o la meditazione nella tua giornata può aiutare a placare il disordine mentale”, aggiunge il dott. Touroni. “Non sottovalutare il potere di semplici attività come fare una passeggiata, leggere un libro o anche solo prendersi cinque minuti per fermarsi e respirare. Il recupero consiste nel dare al cervello lo spazio per rallentare e resettare”. L’igiene del sonno è fondamentale anche per migliorare le funzioni cerebrali, aggiunge; il cervello usa il sonno per ripararsi, quindi è essenziale dare priorità a un buon sonno.

La putrefazione cerebrale può avere gravi implicazioni mediche?

Finora, ci sono poche ricerche sull’impatto a lungo termine del marciume cerebrale , ma c’è un’alta probabilità che possa aumentare il rischio di dipendenze in futuro. “Sappiamo che certe dipendenze come droga, alcol e pornografia sono aumentate negli ultimi due decenni: è probabile che i media facili siano un fattore“, afferma il dott. Paleri.

Come posso proteggere il mio cervello dalla “marciume cerebrale”?

Come per il cioccolato e i dolci, la stimolazione digitale non è dannosa se assunta con moderazione, afferma il dott. Paleri. La chiave è seguire una dieta digitale sana, fare pause regolari dallo schermo e ritagliarsi degli spazi senza tecnologia durante il giorno, concorda il dott. Touroni. Dovremmo anche cercare di promuovere la salute del cervello mangiando in modo sano e consapevole (niente schermi a tavola) e prendendoci del tempo per fare esercizio fisico, il che aumenta il flusso sanguigno al cervello. “Più ci affidiamo alla tecnologia, più siamo sedentari”, sottolinea il dott. Paleri. “Si tratta di notare l’impatto dei media digitali sul nostro cervello e trovare un modo per alleviare lo stress . Un bagno. Una passeggiata con un amico. Piccole pause senza schermi fanno una grande differenza su come funziona il tuo cervello e su come ti senti”.

*articolo tratto dal quotidiano inglese The Telegraph