La Roma ha esonerato l’allenatore José Mourinho ed il suo staff

L’AS Roma ha annunciato su X ex-Twitter che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. “Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve“, si legge nel post sul profilo ufficiale della squadra, reduce dalla sconfitta di domenica scorsa contro il Milan per 3-1 a San Siro. Un altro insuccesso pesante era arrivato qualche giorno prima, il 10 gennaio, in Coppa Italia contro la Lazio. Il presidente Friedkin ha interrotto il rapporto di lavoro con il tecnico portoghese per via dei risultati recenti non in linea con l’investimento della proprietà.

Il monte ingaggi della prima squadra è al pari delle big della Serie A e secondo gli azionisti americani proprietari della società la posizione in classifica e l’eliminazione dalla coppa Italia, rappresentano risultati inaccettabili. “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin proprietari della Roma Calcio.”Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro“.

Il tecnico portoghese era diventato allenatore della Roma nel maggio del 2021 . Nelle due stagioni completate in giallorosso ha ottenuto due piazzamenti al 6° posto in campionato, decisamente più fruttuoso il percorso europeo. Nella prima stagione è arrivata una storica vittoria in Conference League: battuto in finale il Feyenoord. Mourinho era così diventato il primo allenatore a vincere un trofeo Uefa alla Roma, oltre a riportare una coppa nel club quasi a 14 anni di distanza dall’ultima volta. Il portoghese ha sfiorato il bis nella stagione seguente, arrivando in finale di Europa League ma perdendo ai calci di rigore contro il Siviglia, dopo l’1-1 maturato tra i primi 90′ e i tempi supplementari.

Nella sua esperienza romana, il portoghese ha collezionato 96 panchine con 44 vittorie, 23 pareggi e 29 sconfitte in Serie A: una media punti di 1.61, la più bassa tra gli allenatori che vantano almeno 50 partite alla guida tecnica della Roma nell’era dei tre punti a vittoria (quindi dal 1994/95).

Il suo esonero è il sesto dopo 20 giornate di campionato: Mourinho arriva dopo l’esonero di Paolo Zanetti dall’Empoli, Paulo Sousa dalla Salernitana, Andrea Sottil dall’Udinese, Rudi Garcia dal Napoli e Aurelio Andreazzoli ancora dall’Empoli. Ed a proposito di esoneri, una clamorosa coincidenza in casa Roma: nel gennaio 2016, precisamente il 9, i giallorossi giocarono contro il Milan, pareggiando per 1-1. Gara fatale per l’allora allenatore Rudi Garcia, al terzo anno alla Roma, che venne così esonerato: al suo posto Luciano Spalletti, che sedette sulla panchina capitolina nella sfida successiva, all’Olimpico col Verona. Gara col Milan che è stata fatale anche per Mourinho (anche lui al terzo anno) e il prossimo allenatore della Roma siederà in panchina proprio… contro il Verona, ed ancora all’Olimpico.