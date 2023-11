La richiesta della Corte d’Appello di Bologna: “Irregolarità nei fondi elettorali, Soumahoro sia espulso dalla Camera”

Una nuova tegola con effetti più pesanti e immediati rispetto ai guai giudiziari della moglie e della suocera, potrebbe abbattersi a breve su Aboubakar Soumahoro, nella rendicontazione dei fondi elettorali delle ultime elezioni politiche, per le quali rischia la decadenza dal seggio di deputato per irregolarità. Proprio nel giorno dell’interrogatorio di garanzia delle moglie di Soumahoro, Liliane Muraketeke e della suocera Marie Terese Mukutsindo, entrambe le donne poste agli arresti domiciliari frode nelle pubbliche forniture e bancarotta fraudolenta, della prima udienza preliminare che le vede imputate per reati fiscali nella gestione della cooperativa Karibu, su indicazione dell’ufficio di presidenza di Montecitorio la commissione elettorale della Camera dei Deputati, ha avviato l’iter procedurale per la decadenza del deputato di origini ivoriane, che dopo essere stato eletto nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra confluito nel gruppo misto .

Se si dovesse comunque arrivare alla decadenza, al suo posto subentrerebbe Giovanni Paglia. Angelo Bonelli, alla guida dei Verdi, commenta: “Non sappiamo nulla. Le dichiarazioni sulla rendicontazione dei fondi elettorali spettano ai singoli candidati, non ai partiti. Inoltre Soumahoro si era candidato con l’alleanza Verdi e Sinistra, ma con lui abbiamo rotto i rapporti da un anno, e il parlamentare è attualmente nel gruppo misto”.

Alla base della decisione c’è la segnalazione della corte d’Appello di Bologna che al termine della revisione compiuta d’ufficio sulla documentazione di ogni candidato, ha riscontrato irregolarità su 12mila euro di fondi ricevuti da Aboubakar Soumahoro in campagna elettorale. Per sostenere la sua candidatura, Soumahoro aveva avviato anche una raccolta fondi pubblica, arrivata a totalizzare 7.372 euro grazie a 108 donatori.

Aboubakar Soumahoro, laureatosi in Sociologia alla Federico II di Napoli e residente a Roma, esponente sindacalista di sinistra e attivista per l’accoglienza dei migranti, è stato eletto nel collegio plurinominale Emilia-Romagna P02 con 91.694 voti e il 36,06% delle preferenze, finendo dietro a Daniela Dondi (95262 voti, 37,44%) candidata del Centrodestra, venendo poi “ripescato” ed entrato in Parlamento nella distribuzione dei seggi su scala nazionale.

Soumahoro si è difeso sulla richiesta della Corte d’Appello di Bologna : “Le contestazioni di irregolarità che mi vengono mosse riguardano aspetti meramente formali – ha scritto il deputato in una nota -. I fondi, come previsto dalla legge, sono stati tutti utilizzati per la campagna elettorale: i miei avvocati stanno predisponendo il ricorso contro il provvedimento della Corte per confutare con precisione gli addebiti che sono stati sollevati nei miei confronti” aggiungendo “Inoltre la Giunta delle elezioni che è l’organo parlamentare competente, riceverà quanto prima la mia documentazione per fare piena luce su ogni aspetto: sono sereno, dimostrerò la mia assoluta trasparenza nelle sedi opportune“.

Se le contestazioni della Corte di Appello di Bologna venissero confermat e, allora sarebbe un colpo da ko per Aboubakar Soumahoro che già deve far i conti con l’imbarazzante situazione relativa alle note vicende giudiziarie della cooperativa Karibu. Un nuovo ostacolo lungo il percorso politico intrapreso da circa un anno che si è mostrato abbastanza tortuoso. Una vicenda questa che peraltro questa volta, lo coinvolgerebbe personalmente, rispetto alla vicenda giudiziaria della moglie e della suocera. Il caso in questione rischia di avere effetti più dirompenti sulla sua precaria reputazione che diminuisce di giorno in giorno , nel silenzio imbarazzante della sinistra politica e mediatica.