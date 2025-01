La Regione Puglia spende 400mila euro per una tre giorni a Miami. Il centrodestra attacca: “promozione o sperpero” ?

Il centrodestra alla Regione Puglia: "Vogliamo vederci chiaro e verificare come e perché siano stati spesi con tanta leggerezza oltre 400mila euro di soldi pubblici". Audizione dei vertici di Pugliapromozione fissata per giovedì 23 gennaio.

Con una nota congiunta dei capigruppo alla Regione Puglia Renato Perrini di FdI , Paolo Pagliaro de La Puglia Domani e Paride Mazzotta di Forza Italia, e dei consiglieri regionali Tonia Spina e Francesco La Notte, promotori dell’audizione dei vertici di Pugliapromozione in IV Commissione, in programma per giovedì prossimo 23 gennaio si contesta il “conto esorbitante per la trasferta della Regione Puglia in Florida: oltre 400mila euro in soli tre giorni. Tanto è costata alle tasche dei pugliesi la vetrina promozionale che ha portato a Miami Alessandro Delli Noci assessore allo sviluppo economico , Luca Scandale direttore generale di Pugliapromozione e Rocco De Franchi direttore della comunicazione istituzionale . Tirando le somme, al preventivo si sono aggiunti 150mila euro con affidamento diretto per l’artista foggiano Agostino Iacurci e quasi 100mila euro per la rivista Flash Art, a cui la Regione aveva già commissionato per la Milano Fashion Week 2024 un numero dedicato, intitolato Puglia Contemporary Land, che riporta un’intervista all’attrice Helen Mirren realizzata da Pasquale Natuzzi jr, titolare dello store di famiglia in Florida“. Natuzzi jr. è Chief Creative Officer del gruppo Natuzzi e titolare dello store di famiglia in Florida

Promozione o sperpero si chiedono le opposizioni ? “È legittimo polverizzare cifre così ingenti per fare vetrina all’estero? Una somma che supera i 400mila euro per una trasferta lampo appare davvero ingiustificabile, specie in un contesto socioeconomico in cui i fondi pubblici dovrebbero essere gestiti con il contagocce, puntando a investimenti realmente strategici e duraturi. Su questo chiederemo risposte precise in Commissione Sviluppo economico, nell’audizione dei vertici di Pugliapromozione in programma giovedì 23 gennaio. Vogliamo vederci chiaro e verificare come e perché siano stati spesi con tanta leggerezza oltre 400mila euro di soldi pubblici“.

Colpisce la circostanza che Cristiano Seganfreddo, oltre ad essere il fondatore di Flash Art sia anche il titolare della società “S Edition Srl” con sede a Vicenza, Milano e Brindisi. beneficiaria di un pagamento di 140 mila euro da parte di Regione Puglia “per i servizi di comunicazione, promozione del brand Puglia e coordinamento per la partecipazione della Regione alla design week presso Alcova dal 4 all’8 dicembre 2024“.

Nell’elenco delle spese sostenute dalla Regione Puglia, oltre ai 140 mila euro per S Edition Srl, compaiono i 30 mila euro serviti per l’“acquisto dell’area nuda di 60 metri quadri” all’interno dello stabile in dotazione al brand milanese Alcova a Miami e i 140 mila euro investiti per l’acquisto dello spazio espositivo e la comunicazione dell’evento “Puglia Lovers” ospitato all’interno dello store americano di Natuzzi, ai quali vanno aggiunti circa 50 mila euro pagati a Iacurci autore di un’opera d’arte – tra le altre – presso lo stand americano dell’azienda pugliese, in cui è raffigurato un ramo d’ulivo. L’artista foggiano già autore di lavori su edifici in tutto il mondo, è stato ingaggiato da PugliaPromozione per “promuovere la destinazione Puglia come brand conosciuto e riconoscibile, destinazione turistica d’eccellenza, hub tecnologico e dell’innovazione, wedding destination, territorio in cui l’aerospazio, la moda, l’artigianato e il design sono divenuti settori di eccellenza del made in Italy”. Peccato che la scritta Puglia su quel murales non compaia da nessuna parte !

“La scelta di pagare ben 150mila euro a un singolo artista e quasi 100mila euro a una rivista , conclude la nota – ci lascia a dir poco perplessi. L’audizione di giovedi in IV Commissione, richiesta dai consiglieri La Notte e Spina, sarà l’occasione per fare chiarezza e rendicontare su ogni singola voce di spesa. In ogni caso, invitiamo la Regione a stringere i cordoni della borsa per iniziative future di questo tipo. Mentre cittadini e imprese faticano a tenersi a galla, questa trasferta in Florida ci sembra uno sperpero inaccettabile. Invitiamo la Regione a maggiore rigore e oculatezza nella spesa delle risorse collettive”.

Le contestazioni arrivano anche dal consigliere regionale Donato Metallo del Partito Democratico. che scrive su Facebook: “400 mila euro per una tre giorni a Miami. 140 mila euro ad una agenzia di comunicazione, 50 mila euro per un murales, e poi le spese per hotel e chi più ne ha più ne metta. Un casco refrigerante per i malati oncologici costa 15/18 mila euro, ne avremmo comprati 25, visto le richieste che ci sono. Avremmo avuto un rimborso per oltre 1.300 parrucche oncologiche in più”

“Avremmo finanziato le bande da giro per un anno. Avremmo finanziato tutte le Pro loco di Puglia per oltre un anno.Avremmo – continua Metallo – finanziato la legge sull’educazione sentimentale per un altro paio d’anni”. “Penso che il presidente Emiliano e il mio partito – aggiunge il consigliere regionale del Pd – debbano fare luce su queste spese, davvero incomprensibili e che fanno male, che sono uno schiaffo in faccia. E mi fermo perché vorrei utilizzare termini ben più pesanti“.