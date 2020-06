La Meloni lancia Raffaele Fitto per guidare la Regione Puglia

VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA . Anche il leader leghista Matteo Salvini sarà in Puglia domani e dopodomani. Significative le sue tappe: la prima sarà ad Andria, le altre, il giorno seguente, a Corato, Bari e Foggia. Proprio Andria e Corato, insieme a Ceglie Messapica, i tre comuni al voto.

ROMA . La conferenza stampa del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto, affiancato dalla leader di Fratelli d’ Italia Giorgia Meloni è stata l’occasione per ufficializzare la sfida all’uscente Michele Emiliano. Presenti anche il deputato Marcello Gemmato, il coordinatore regionale Erio Congedo e il vice coordinatore Francesco Ventola.

Il deputato del Carroccio Rossano Sasso. con una sua dichiarazione ha mandato un messaggio forte e chiaro agli alleati del centrodestra : “Siamo felicissimi di accogliere il segretario federale nella prima visita dopo il lockdown, Seguiremo le indicazioni del tavolo nazionale che, alla Lega, attribuisce non solo la vicepresidenza della Regione, carica per la quale designiamo Nuccio Altieri, ma anche l’indicazione della candidatura per i tre principali Comuni della Regione al voto. Se qualcuno non è d’accordo se ne farà una ragione, le indicazioni romane sono queste” .

Salvini in occasione del suo mini-tour pugliese ufficializzerà i nomi dei candidati sindaci del centrodestra unito per la corsa su Andria, Corato e Ceglie.