La Guardia di FinanzaTaranto, incastra una banda di evasori fiscali. 14 indagati e 3 milioni di euro sequestrati: 14 indagati, sequestro per 3 milioni

Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto guidati dal Col. Valerio Bovenga hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal Gip dr.ssa Gianna Martino del Tribunale del capoluogo jonico su richiesta della Procura della Repubblica, applicativo del sequestro “diretto” e “per equivalente” di beni mobili e immobili, quote sociali e disponibilità finanziarie del valore di circa 3 milioni di euro, in relazione a diverse ipotesi di reato di natura tributaria.

Il provvedimento cautelare in argomento rappresenta l’epilogo di complesse investigazioni delle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, che avrebbero permesso di disvelare l’esistenza e l’operatività di un sodalizio criminale, con base operativa a Taranto e ramificazioni nelle province di Napoli, Ravenna e Brindisi, il cui fine sarebbe stato quello di consentire a una società di capitali tarantina, la GSE spa esercente lavori generali di meccanica, di conseguire ingenti risparmi fiscali.

Nello specifico, dalle investigazioni è emerso che la GSE spa società facente riferimento ad una vecchia “conoscenza” delle Fiamme Gialle, il cinquantenne Pierpaolo De Leonardis, che nel periodo 2014 – 2019, avrebbe detratto illecitamente l’I.V.A. per oltre 1,5 milioni di euro attraverso la registrazione fra gli acquisti di fatture per operazioni presuntivamente inesistenti emesse da 9 società con sedi in Puglia, Campania ed Emilia Romagna per un ammontare complessivo di circa 3,1 milioni di euro . Dagli accertamenti eseguiti sarebbe emerso inoltre che la società beneficiaria dei risparmi fiscali avrebbe compensato nel 2017 i propri debiti tributari con crediti di imposta presuntivamente fittizi per “Investimenti nel Mezzogiorno” e per “Ricerca e sviluppo” per quasi 210 mila euro.

Tale condotta sarebbe stata tenuta, nel periodo 2016/2018, anche dal rappresentante legale di una delle società emittenti le fatture, con riguardo a crediti di imposta presuntivamente inesistenti per oltre 207 mila euro. I pertinenti approfondimenti documentali avrebbero poi evidenziato, a carico di una delle società emittenti le fatture con sede nella provincia di Napoli, l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell’I.V.A. per l’annualità fiscale 2016, con la presunta evasione dell’imposta dovuta per oltre 95 mila euro.