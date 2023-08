La Cnn critica il turismo italiano compresa la Puglia : “Fregature vergognose contro i turisti”.

L’articolo della Cnn dal titolo “Le fregature vergognose a danno dei turisti in Italia” pubblicato neo giorni scorsi sul sito dell’emittente televisiva americana comincia così: “Una vacanza in Italia può essere un’esperienza impagabile, ma l’estate del 2023 passerà alla storia come un delle più costose di sempre, con una serie di scandali sui prezzi nei bar e nei ristoranti che hanno colpito allo stesso modo sia i turisti stranieri che gli italiani“.Nel servizio vengono descritti minuziosamente tutti gli episodi documentati e pubblicati in questi giorni dalle testate italiane e sui socialnetwork, dai 2 euro in più per tagliare un toast a metà sul lago di Como alla richiesta dello stesso sovrapprezzo è stato chiesto per ottenere un piatto vuoto in un ristorante di Portofino., così come lo stesso sovraprezzo alla stessa cifra + stato chiesto per scaldare un biberon nel microonde sul litorale Ostia (Roma).

Anche la Puglia non viene risparmiata : “Gli stabilimenti balneari in cui si affittano ombrelloni e lettini sono tra gli esempi peggiori. In Puglia il noleggio giornaliero durante la settimana è di circa 50 euro, il doppio nei weekend” ma, come evidenza sempre l’articolo della CNN , più a nord in Liguria un posto in prima fila sulla spiaggia può arrivare a costare fino a 150 euro. “L’estate del 2023 sarà una delle più costose della storia”, ha dichiarato l’emittente Usa, riportando come esempi anche i 2 euro extra per un piatto vuoto a Portofino e i 60 centesimi in più per l’aggiunta di cacao al cappuccino.

Cnn: “I balneari sono delinquenti”

Il settore dei lidi balneari non è stato risparmiato dalle critiche , con l’emittente americana che ha definito “i peggiori delinquenti” i gestori che noleggiano lettini e ombrelloni. In alcune località, come la Puglia, i prezzi per il noleggio di due lettini e un ombrellone possono raggiungere i 50 euro durante la settimana e quasi raddoppiare nel fine settimana.

Nel servizio della CNN viene anche spiegato come i rincari non stanno colpendo solamente la ristorazione ed i servizi, ma qualsiasi settore: in generale “I prezzi alti di carburante ed energia stanno rendendo quest’estate incredibilmente costosa“, è ,scritto ancora, e qui vene chiamata in causa la Puglia, regione in cui , insieme alla provincia autonoma di Bolzano, la benzina è stata venduta agli sfortunati automobilisti ai prezzi più alti in Italia. Un trend negativo per i turisti, che ha indotto persino gli italiani a trascorrere le vacanze in Paesi vicini (e più economici) come Grecia, Albania e Montenegro, aggiungendo anche che “anche la premier Giorgia Meloni ha trascorso qualche giorno in Albania”. Ma nell’ articolo della CNN non viene spiegato che, in quel caso, si è trattato di un invito ricevuto dal primo ministro Edi Rama durante una settimana nella quale il presidente del Consiglio si trovava con la famiglia in una masseria di Ceglie Messapica (Brindisi).

il primo ministro albanese Edi Rama e premier italiana Giorgia Meloni

Prezzi pazzi anche a Roma dove due turisti americani Betsy e James Cramer, contattati dalla Cnn, si sono detti imbarazzati dall’ammettere quanto hanno pagato per due Aperol Spritz in un bar di Piazza Navona. “Abbiamo pagato più del dovuto per il gelato, per gli spritz e per il nostro hotel, ma lo sapevamo“, ha sottolineato Betsy Cramer alla Cnn. ”Avevamo programmato questo viaggio prima del Covid e lo abbiamo sognato anche se abbiamo letto i titoli sui prezzi costosi’‘

L’ articolo dell’ inviata della CNN si conclude con un riferimento al turismo di lusso , che quest’estate ha fatto segnare il record di quasi 12 milioni di ospiti nelle strutture a cinque stelle e che ha ottenuto risultati migliori, anche in Puglia, rispetto a quello ordinario. Un trend confermato dal fatto che diversi maison del lusso, da Dolce&Gabbana che ha portato e fatto sfilare in Puglia le proprie collezioni di Alta Moda e Alta Sartoria) e Valentino che ha presentata la nuova linea di profumi, a Monopoli, hanno scelto la Puglia . La crociera extralusso Emerald Azzurra, che trasportava cento Lamborghini di tutti i colori per i suoi croceristi è partita da Brindisi facendo tappa a Monopoli e Manfredonia prima di dirigersi verso le coste croate e montenegrine.