L’ inverno è in anticipo: neve e gelo polare

Il ciclone invernale terminerà gli effetti bianchi entro la tarda serata, poi assisteremo ad un temporaneo miglioramento

Maltempo, neve e gelo sull’Italia in questa fine di novembre , previste per oggi novembre altre nevicate a bassa quota, durante un sabato decisamente perturbato al Centro-Sud. La neve cadrà fino a quote collinari su tutto l’Appennino, a quote basse fino al mattino sulla Romagna poi oltre i 300-500 metri tra Marche, Umbria e Abruzzo: qui potremo avere anche accumuli significativi con qualche disagio sulle strade.

Dal pomeriggio del sabato la neve continuerà a cadere sulla fascia appenninica oltre i 500-600 metri, un po’ più in alto al Sud dove la quota è prevista intorno ai 1000 metri. Il ciclone invernale terminerà gli effetti bianchi entro la tarda serata del sabato, poi assisteremo ad un temporaneo miglioramento.

Domani, dmenica 23 novembre sarà infatti più serena: ma attenzione, il cielo notturno limpido e terso, soprattutto al Centro-Nord, favorirà estreme gelate. Da segnalare il rischio ghiaccio proprio tra sabato notte e domenica mattina, anche in pianura.