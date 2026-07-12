Jannik Sinner vince Wimbledon per la seconda volta di fila

Il numero uno al mondo centra il quinto trionfo Slam in carriera

Il tennista azzurro è il decimo giocatore dell’era open a confermare il successo sull’erba di Londra per due anni di fila con la sua centesima vittoria a livello Slam. Per il numero 1 del mondo, che allunga nel ranking Atp sul secondo posto occupato proprio da Zverev, questo è il primo titolo Slam della stagione, il quinto della sua carriera, ma anche il sesto titolo dell’anno dopo le vittorie dei tornei di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma. Il suo avversario Zverev reduce dalla vittoria nel Roland Garros, è rimasto letteralmente impietrito.

Un successo straordinario quello del fenomeno altoatesino che si è imposto in 6-7, 7-6. 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 48 minuti di gioco contro Alexander Zverev, prossimo numero 2 del ranking. Al tedesco non è riuscita l’impresa di prendersi anche i Championship dopo la vittoria del Roland Garros, alla sua prima finale sull’erba londinese non è riuscito ad arrestare un incontenibile Jannik Sinner.

Con la vittoria contro Sasha Zverev, l’altoatesino raggiunge il traguardo delle 100 vittorie Slam , un “club” riservato a pochissimi campioni, dove svetta Nole Djokovic a quota 409. Dopo aver raggiunto quota 95 successi, diventando già il tennista italiano con più vittorie nei Major e superando definitivamente Nicola Pietrangeli, il numero uno del mondo ha varcato un’altra frontiera storica proprio sul palcoscenico più prestigioso ed elitario del tennis mondiale.

Grazie alla seconda finale consecutiva ai Championships, Sinner è ormai il primo italiano di sempre a disputare più finali di singolare a Wimbledon e il 18° giocatore dell’era Open a raggiungere almeno due finali consecutive sull’erba londinese. Tra i giocatori attivi ci sono riusciti soltanto Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Sinner è poi entrato nel ristretto gruppo dei 14 pluricampioni dell’era Open ai Championships. Tra i giocatori ancora in attività, soltanto Djokovic (7 titoli) e Alcaraz (2) vantano già più di un successo sull’erba dell’All England Club.

Sinner ha centrato il quinto titolo dello Slam, un traguardo che gli consente di affiancare Rod Laver e John Newcombe nella classifica dell’era Open e di consolidare ulteriormente il primato italiano che già gli appartiene, dopo aver superato Pietrangeli con il quarto Slam conquistato, sempre a Wimbledon, lo scorso anno.

Le parole di Sinner

“Complimenti a Zverev e al suo team. Una grande battaglia , sono convinto che ce la farai a vincere qui. Poi vuoi diventare numero uno e ora ci sei più vicino”, scherza Jannik che prosegue: “Abbiamo iniziato tutti e due bene, servendo alla perfezione. Ero preparato al meglio grazie a tutto il mio box. Ho visto che mamma è uscita un paio di volte. E’ stata una bellissima finale e si gioca in due, io e Sascha abbiamo dato tutto. Contento della vittoria e del livello. Non c’è un posto migliore dove giocare a tennis. Non sai quante domeniche potrai tornare qui, davanti a persone così speciali, sono state due settimane speciali. Il pubblico mi ha dato le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa provare. Ci sono stati un paio di giorni caldi e voglio ringraziare i raccattapalle per tutto quello che fanno. Rendete il più semplice possibile la nostra vita sul campo e grazie all’organizzazione ci vediamo il prossimo anno”.

I complimenti di Zverev