Jannik Sinner vince gli Australian Open 2025, è il suo terzo Slam in carriera

Sinner rivolgendosi al pubblico ha detto: “la parte più importante siete voi, avete fatto il tifo per me, non dal primo turno ma dalla settimana prima dell’inizio del torneo, ho sentito il vostro amore, ci vediamo l’anno prossimo”.

di Silvia Signore

Jannik Sinner, un anno dopo la prima gioia Slam , vince contro il numero 2 del mondo Sascha Zverev 6-3 7-6 6-3 e conferma il precedente titolo 2024 dell’Australian Open. Sinner diventa così il primo italiano della storia a vincere tre Slam ed allunga la personale striscia record di 21 vittorie sul cemento contro colui che per ultimo lo aveva battuto in uno major sul duro, a New York 2023. Jannik gioca ai limiti della perfezione, dopo che era stato a un passo dall’uscire di scena contro Holger Rune, colpito da un virus che lo aveva debilitato. E’ stato capace di tirare fuori il tennis migliore proprio nella partita decisiva, quando serviva. I numeri spiegano la differenza tra il numero 1 e il numero 2 al mondo: tre finali Slam vinte per Sinner, altrettante perse per Zverev.

La delusione di Zverev

“Vi assicuro che fa schifo essere qui e non poter toccare il Trofeo … Complimenti Jannik, te lo sei meritato, sei il numero uno del mondo e non di poco. Speravo di essere più competitivo ma sei troppo forte, è troppo facile la risposta. Complimenti, te lo meriti, complimenti al tuo team, fate tutte le cose giuste e nessuno se lo merita più di te”. Lo ha detto il tedesco Alexander Zverev, visibilmente abbattuto, dopo aver perso la finale degli Australian Open 2025 contro Jannik Sinner, la terza finale persa dal tedesco. “Ringrazio il mio di Team, ce la stiamo mettendo tutta ma sono io che non sono abbastanza forte, è abbastanza semplice…apprezzo tutto il vostro lavoro da quando mi sono infortunato ala caviglia e senza di loro non sarei senz’altro qui. Infine ringrazio il pubblico, è stato eccezionale con me in queste due settimane, mi avete portato fino alla finale, davvero ci credevo di avere una possibilità, e invece eccomi qui, non so se ce la farò mai ad alzare il trofeo ma tornerò e ci proverò e riproverò…”, ha concluso Zverev.

Le parole di Sinner dopo la vittoria agli Australian Open

“Sasha è stata una giornata complicata, anche per il tuo team , la tua famiglia, hai un team stupendo, sei un giocatore straordinario, continua a credere in te stesso, non solo noi giocatori ma gli allenatori sappiamo quanto sei forte, non solo come giocatore, ma come persona, continua a lavorare duro e probabilmente potrai sollevare una di questi molto presto, ti auguro il meglio“. ha detto Jannik Sinner rivolgendosi a Sasha Zverev dopo averlo sconfitto nella finale degli Australian Open. “Parlando del mio team, posso dire che abbiamo lavorato moltissimo per essere di nuovo in questa posizione, è una sensazione bellissima essere di nuovo qui, una sensazione bellissima poter condividere questo momento con tutti quanti voi, una parte del team è a casa, la mia famiglia ed bellissimo ottenere questi risultati ma ancora più bello condividerli con voi. Darren (Cahill) io proverò a convincerti, probabilmente questo è il tuo ultimo Australian Open da allenatore, sono molto felice di poter condividere questo trofeo con te. Tutto è iniziato quando ho fatto il cambiamento, ho scelto Simone e te e gli altri e sono molto felice di avermi al mio fianco. E’ un evento incredibile e spero che continui ad essere lo Slam più speciale per me, sono molto felice di essere qui“, ha aggiunto Sinner .

Ringraziamenti

“Come ha detto Sascha, il direttore del torneo, sia Wayne ma poi anche Craig , grazie mille, è un evento incredibile, spero che continui a essere lo slam più speciale per me, sono molto felice di essere qui, ci fate sentire a casa, vi prendete cura di noi, grazie. Qualche parola anche per quanto riguarda gli sponsor, senza di voi non si può organizzare un torneo in questo modo, i raccattapalle, i giudici di sedia, apprezziamo il vostro lavoro, grazie. La parte più importante siete voi, avete fatto il tifo per me non dal primo turno ma dalla settimana che precedeva l’inizio del torneo, ho sentito il vostro amore“.

La premier Giorgia Meloni: “Sinner orgoglio italiano”