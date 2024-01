Jannik Sinner ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni.

Jannik Sinner, trionfatore degli Australian Open , il primo tennista italiano a vincere un singolare maschile di un torneo dello Slam dopo 48 anni, è stato ricevuto oggi alle 16 a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni . Al seguito di Sinner il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. “Un’impresa degna di un vero campione” aveva commentato sul suo profilo Twitter la premier Meloni dopo la finale vinta in rimonta, in svantaggio di due set, contro il moscovita Daniil Medvedev.

“Il mio modello è sempre stato Federer, non solo per la sua classe ma per il modo di porgersi: ho ancora molto da fare ma l’importante è circondarsi delle persone migliori e affrontare tutto col sorriso”, ha detto Sinner, dopo aver confessato sorridente di “non aver dormito molto, dopo la partita abbiamo fatto un po’ tardi, ma è bellissimo essere qui per celebrare un traguardo incredibile”.

Sinner, Binaghi ed il ministro Abodi

Il vincitore degli Australian Open è arrivato a Palazzo CHigi accompagnato dal ministro dello Sport, Andrea Abodi in macchina con lui, e sono entrati dall’ ingresso posteriore del palazzo, senza essere “intercettato” dagli obbiettivi dei fotografi e cameraman, ed incontrare i tanti giornalisti che attendevano il tennista . La visita è durata circa 40 minuti. Al termine solo qualche selfie, con la piccola folla di dipendenti di Palazzo Chigi che lo aspettava in cortile per acclamarlo.

“L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta”. Così la premier Giorgia Meloni su X, postando l’incontro con Jannik Sinner a Palazzo Chigi.

“È stato un incontro informale, schietto, non istituzionale . Hanno parlato come fossero degli amici, c’era una sintonia di valori, di sentimenti, di sensibilità, è stata anche per Jannik una sorpresa. La presidente conosce il tennis, non in maniera intensa, hanno scherzato anche sul padel e potrebbero vedersi durante gli internazionali. Jannik ha reagito con grande disponibilità, dentro al Palazzo c’era tanta gente che lo festeggiava e sono emersi i sentimenti più semplici” è il racconto del colloquio riferito dal ministro per lo Sport Andrea Abodi.

La tre giorni di Sinner nella Capitale proseguirà domani con una conferenza stampa, mentre giovedì sarà ricevuto insieme alla squadra che ha vinto la Coppa Davis al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sinner prenderà poi in serata un volo privato in direzione Nizza per iniziare la propria preparazione per il torneo di Rotterdam, in programma dal 12 al 18 febbraio.