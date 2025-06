Italiani detenuti a Guantanamo? La scoperta è del Washington Post

L'autorevole quotidiano della Capitale USA scrive che centinaia di persone provengono da nazioni europee amiche, tra cui Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina

Il Washington Post, che cita funzionari Usa a conoscenza della questione rivela che tra le migliaia di stranieri presenti negli Stati Uniti in modo potenzialmente illegale, ha reso noto che l’amministrazione Trump trasferirà a partire da questa settimana alla base militare di Guantanamo Bay, a Cuba, ci sono anche degli italiani.

“I cittadini stranieri presi in considerazione provengono da diversi paesi – scrive il quotidiano USA nella versione online – tra questi, centinaia provengono da nazioni europee amiche, tra cui Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, ma anche da altre parti del mondo, tra cui molti provenienti da Haiti”. I funzionari del Governo americano hanno condiviso i piani con il Washington Post, inclusi alcuni documenti, esclusivamente “a condizione di mantenere l’anonimato, poiché la questione e’ considerata estremamente delicata“.

I preparativi includono lo screening medico di 9.000 persone per determinare se sono sufficientemente sane da poter essere inviate a Guantanamo – scrive il quotidiano – tristemente nota per essere stata la prigione di sospetti terroristi e di altre persone catturate sui campi di battaglia dopo l’11 settembre. Non è chiaro se le strutture possano ospitare 9.000 nuovi detenuti, un afflusso che rappresenterebbe un enorme incremento rispetto alle diverse centinaia di migranti trasferiti dentro e fuori dalla base all’inizio di quest’anno.

Ma i funzionari dell’amministrazione Trump – spiega il Washington Post – affermano che il piano è necessario per liberare spazio nei centri di detenzione nazionali, che sono diventati sovraffollati a seguito dell’impegno del presidente Donald Trump di attuare la più grande deportazione di migranti irregolari nella storia americana. Un documento esaminato dal Washington Post afferma che “GTMO“, l’acronimo governativo per la base, “non ha raggiunto la sua capienza massima“.

A gennaio, Trump aveva annunciato che avrebbe deportato fino a 30mila persone a Guantanamo. A marzo, però, gruppi di migranti sono stati riportati da Cuba in Louisiana: tali manovre hanno alimentato dubbi sulla reale efficienza della base.

La notizia ha messo in agitazione le diplomazie europee, alcune delle quali avrebbero cercato, inutilmente, di convincere il dipartimento degli interni Usa ad abbandonare il piano. “Il messaggio – ha risposto un rappresentante del dipartimento di Stato americano – è di sconvolgere le persone” e lanciare un messaggio al mondo: negli Stati Uniti non si entra illegalmente



Il Dipartimento di Stato Usa non commenta

Dopo la rivelazione di Politico, secondo cui tra i 9 mila che verranno deportati a Guantanamo ci sono anche circa centinaia di europei, la portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, non ha voluto entrare nei dettagli: “Per quanto riguarda i singoli Paesi, non parlerò di questo – ha detto durante l’incontro con i media – non parlerò di nessun Paese specifico. Quando si tratta di immigrati illegali, in particolare quelli con precedenti penali, che potrebbero essere inviati o meno a Guantanamo, è chiaro che questo rientra in un quadro diplomatico. Mi stai chiedendo di parlare di ciò che il segretario o altri potrebbero discutere con i loro omologhi stranieri, e sicuramente non lo farò”.