Irruzione artica sull’Italia: Centro-Sud sferzato da Neve e Venti gelidi. Allerta meteo con neve. Scuole chiuse oggi in Campania, Calabria e Basilicata

Le temperature si manterranno nei prossimi giorni di qualche grado sotto media con neve che cadrà ancora soprattutto sull'Appennino centro-meridionale fino a quote medio-basse. L'elenco dei Comuni in continuo aggiornamento. Sospese le lezioni anche in alcune zone della Puglia e della Sicilia

Settimana che si apre con un vasto e robusto campo di alta pressione che si estende su buona parte dell’Europa centro-occidentale. Allo stesso tempo correnti fredde dai quadranti orientali raggiungono il Mediterraneo centrale. Dopo la fase di maltempo invernale che ha portato neve anche abbondante sulle regioni meridionali, ecco che nelle prossime ore avremo ancora la possibilità di fenomeni su medio Adriatico e Sud. Tempo più asciutto invece al Nord Italia e sui settori tirrenici centrali.

Temperature che si manterranno nei prossimi giorni di qualche grado sotto media con neve che cadrà ancora soprattutto sull’Appennino centro-meridionale fino a quote medio-basse. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in vista del weekend mostrano una maggiore ingerenza dell’alta pressione anche se un vortice depressionario sul Mediterraneo occidentale potrebbe portare ancora maltempo specie sulle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per oggi

– Al Nord:

Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori; da segnalare solo qualche innocuo addensamento sulla Romagna. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli sereni o al piu’ poco nuvolosi.

– Al Centro:

Sia al mattino che al pomeriggio attesi cieli sereni sulle regioni Tirreniche, poco nuvoloso tra Marche e Abruzzo. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito.

– Al Sud e sulle Isole:

Al mattino residue precipitazioni tra Basilicata, Calabria e Sicilia con neve in Appennino dai 500-700 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito, con deboli piogge tra Calabria e Sicilia. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Migliora nella notte ma con cieli coperti ovunque. Temperature minime in diminuzione ovunque, massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

L’elenco delle scuole chiuse

Maltempo e temperature in picchiata in Calabria, dove la neve ha imbiancato i rilievi della Sila e del Pollino. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto con propria ordinanza la chiusura a scopo precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Scuole chiuse anche a Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto, Cotronei, San Mauro Marchesato, Verzino, Scandale, Cerenzia, Roccabernarda, Cutro, Petilia Policastro, Caccuri, nel Crotonese, e ad Acri, Guardia Piemontese, Paola, San Giovanni in Fiore, Santa Maria del Cedro, Scalea, in provincia di Cosenza.

Scuole chiuse oggi a Caserta in Campania. Il sindaco Carlo Marino ha annunciato di aver “firmato un’ordinanza con la quale si stabilisce la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido comunali”.

Nella regione, allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate. La Protezione civile regionale ha deciso di prorogare l’avviso, attualmente in vigore, almeno fino alle 18 di oggi sull’intero territorio.