Inclusione sociale e lavorativa per disabili: ASL Taranto e Arpal firmano convenzione

“Il lavoro è riconosciuto come una delle più importanti attività umane , capace di dare una identità alle persone e un valore all’interno della società: diversi studi hanno dimostrato come esso rivesta un ruolo fondamentale anche nella riabilitazione dei soggetti con disabilità. Per questo motivo, e per dare piena attuazione alla legge n. 68 del 1999, che promuove le attività per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, è stato siglato stamane un accordo con Arpal Puglia” ha affermato Vito Gregorio Colacicco direttore generale Asl Taranto .

