Il Tar del Lazio sull’ ex-Ilva: “Sull’Aia per lo stabilimento di Taranto sono competenti i giudici di Lecce”

E’ quanto ha disposto Il Tar del Lazio con tre distinte ordinanze collegiali , pressochè identiche, trasferendo la competenza ai giudici amministrativi di Lecce in merito alle decisioni sull’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) rilasciata per l’esercizio dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto ritenuto di interesse strategico nazionale . Quindi sulle decisioni a riguardo dell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) per lo stabilimento ex Ilva di Taranto, sono competenti I giudici del Tar–Tribunale amministrativo regionale di Lecce .

I tre ricorsi erano tutti stati proposti dalla società Acciaierie d’Italia Spa . con i quali si sollecitava l’annullamento delle note ministeriali ad oggetto l’Aia nonché la richieste di rimodulazione dei cronoprogrammi di realizzazione degli interventi in attuazione di alcune prescrizione del Piano ambientale presentate dalla stessa società