16 Gennaio 2026 14:22
16 Gennaio 2026 14:22

Il senatore Renzi aggredisce un vigilantes in stazione a Roma

  Lazio, Nazionale, Politica & Istituzioni, Toscana
Una guardia giurata aggredito ai varchi della Stazione Termini dal senatore Matteo Renzi , finisce in ospedale con 35 giorni di prognosi.

Le regole e leggi valgono proprio per tutti ? E’ quanto si chiede il personale preposto alla sicurezza insieme alle guardia giurate in servizio ai varchi di accesso ai binari ferroviari della stazione Termini di Roma, dopo aver visto la violenta aggressione effettuata dal senatore Matteo Renzi ad una guardia giurata, che è costata 35 giorni di prognosi a quest’ultimo.

La guardia giurata insieme al suo avvocato hanno presentato querela-denuncia nei confronti del politico fiorentino, ma qualcuno in procura a Roma dorme…e non si hanno notizie del prosieguo degli accertamenti sui fatti avvenuti. Non si è mai visto un politico che mette le mani addosso ad una guardia giurata !

Avrà l’etica il sen. Renzi di rinunciare alla sua immunità parlamentare. Se lo chiedono i cittadini ed i contribuenti. Ed anche noi.

