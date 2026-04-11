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12 Aprile 2026 01:46
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12 Aprile 2026 01:46

Il rientro della capsula Orion: l’ingresso in atmosfera a 39mila km/h, poi lo splashdown nell’Oceano Pacifico

  • PrimoPiano
La capsula Orion è ammarata al largo di San Diego dopo un viaggio di 10 giorni intorno alla Luna. Tutti gli astronauti a bordo della nave di supporto, stanno bene e sono di ottimo umore. La Nasa: "Volo perfetto"

La NASA definisce perfetto e preciso l’ammaraggio della capsula Orion, mentre sono in corso le operazioni di recupero. Un “ammaraggio perfetto, centrato in pieno” per la missione Artemis II. Il veicolo è stato spento come da procedura ed è in corso un controllo per verificare se ci siano gas tossici intorno alla capsula. Intorno alla capsula le squadre di recupero non hanno rilevato alcun gas pericoloso. Le operazioni potrebbero durare un’ora. Gli astronauti saranno fatti uscire dalla navicella su una zattera e poi portati a bordo di elicotteri con verricelli. Sulle barche di recupero ci sono una quarantina di persone. Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen erano partiti lo scorso 1 aprile (era già il 2 aprile qui in Italia), hanno effettuato un giro attorno alla Luna e concluso la missione dopo 10 giorni

Jared Isaacman: missione compiuta

Jared Isaacman, amministratore della Nasa, ha celebrato Artemis II come una “missione compiuta” in un post su X. “Si è trattato di una missione di prova, il primo volo con equipaggio di SLS e Orion, che si è spinta più in profondità nell’ambiente ostile dello spazio di quanto mai prima d’ora, e ha comportato rischi reali”. Ha elogiato Reid, Victor, Christina e Jeremy per aver accettato i rischi e aver aperto la strada a “entusiasmanti missioni future, mentre torniamo sulla superficie lunare, costruiamo una base lunare e ci prepariamo per ciò che verrà dopo“. Jared Isaacman ha citato anche l’Agenzia Spaziale Italiana che si occuperà di costruire i moduli lunari.

Il presidente USA Trump ha assistito in diretta all’ammaraggio

Donald Trump ha assistito in diretta all’ammaraggio di Artemis II. Lo riferisce la Casa Bianca. Il presidente, che si trovava ad un evento Maga in Virginia, ha fatto allestire una televisione per sé e i suoi ospiti. “Congratulazioni al grande e talentuosissimo equipaggio di Artemis II. L’intero viaggio è stato spettacolare, l’atterraggio è stato perfetto e, in qualità di presidente degli Stati Uniti, non potrei esserne più orgoglioso! Non vedo l’ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca. Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte!” ha scritto Donald Trump su Truth.

I complimenti del Canada

Il Primo Ministro canadese Mark Carney si è congratulato con Jeremy Hansen e il resto dell’equipaggio di Artemis II per la “storica impresa” in un post sui social media. “Bentornati a casa”. Gli astronauti sono stati issati a bordo degli elicotteri con un verricello per essere trasportati a bordo della USS John P. Murtha. A distanza di due ore dallo spashdown tutti e quattro i membri dell’equipaggio dopo un breve viaggio in elicottero sono a bordo della USS John P. Murtha. Saranno presto sottoposti a controlli medici. A bordo della nave USA gli astronauti sono di ottimo umore e applaudono, ridono e salutano con le mani. Dal ponte di volo si sono diretti da soli, a piedi, verso il centro medico. Nessuno di loro ha utilizzato la sedia a rotella. Ora saranno aiutati a uscire dalle tute spaziali e saranno sottoposti a controlli medici approfonditi. Jared Isaacman, l’amministratore della NASA li ha accolti con un abbraccio. Entro cinque ore sarà recuperata anche la capsula Orion

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Redazione CdG 1947

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