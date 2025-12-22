Il Presidente Mattarella: “Olimpiadi e Paralimpiadi vetrina per l’Italia, sono certo che ci renderete onore”

Il Capo dello Stato alla cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani: "Successo di ieri di Goggia buona premessa"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La rappresentanza, composta anche da tecnici e dirigenti, era guidata dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. Nel corso della cerimonia, aperta dall’Inno nazionale eseguito da un quartetto d’archi del Teatro dell’Opera di Roma, sono intervenuti il Presidente Buonfiglio, il Presidente De Sanctis e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“Sono certo che renderete onore all’Italia col vostro comportamento, con dei risultati che conseguirete” . Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. “Queste Olimpiadi e Paralimpiadi, a Milano, a Cortina, a Verona, saranno una vetrina per l’Italia“.

Il Presidente Mattarella ha quindi pronunciato un discorso, dopo avere consegnato la Bandiera italiana agli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone, e agli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel. L’incontro si è concluso con l’esecuzione dell’Inno dei Giochi Olimpici.

“Per voi sarà un’occasione importante, ma per molti che verranno sarà l’occasione di una scoperta del nostro Paese”, ha detto il Capo dello Stato che ha quindi ringraziato “quanti si sono impegnati per realizzarle, anzitutto nel volerle, che si sono poi impegnati per rendere possibile questi grandi appuntamenti. Quindi ringrazio le istituzioni nazionali, il ministro, le Regioni, i Comuni, la Fondazione Milano-Cortina, il presidente Malagò. È un’accoppiata di eventi che coinvolge veramente il nostro Paese, ponendolo al centro del mondo non soltanto sportivo, nella grande rete di conoscenza, comunicazione e informazioni che vi sarà“

“Felici di vedere Brignone pronta”

“Siamo lietissimi di vedere Federica Brignone nuovamente pronta e determinata, quando ci siamo sentiti mesi fa al telefono, contavamo su questo ed è un piacere vederla in queste condizioni”, ha aggiunto il Capo dello Stato. “Il Super G in Val d’Isere di ieri di Sofia Goggia è stato una buona premessa, ma quello che farete e quello che con il comportamento sportivo, con i risultati conseguiti si riverbererà sul nostro Paese sarà molto importante“

“Importante messaggio di pace e amicizia”

“Le gare olimpiche e paralimpiche – ha ricordato Mattarella – sono legate sempre tradizionalmente a tanti valori umani e sociali. Molti di voi hanno usato dei termini molto, molto belli: il rispetto, la fiducia. In questo tempo difficile sarà molto importante il messaggio di pace, di solidarietà, di amicizia che sarà espresso da Olimpiadi e Paralimpiadi e sarà importante la diffusione di questo messaggio da parte vostra e tutti gli tutti gli atleti e le atlete che con voi saranno impegnati in Olimpiadi e Paralimpiadi”.

L’invito ad ampliare il Movimento paralimpico