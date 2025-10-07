MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
7 Ottobre 2025 17:27
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
7 Ottobre 2025 17:27

Il Premio internazionale “Liberi di crescere” assegnato a Poste Italiane

  • Carriere, Economia, Imprese
Premiato l’impegno di Poste Italiane nell’inclusione sociale e nella tutela dell’infanzia. Il Direttore Generale Giuseppe Lasco ha ritirato il riconoscimento promosso dall’associazione “La Caramella Buona”

Poste Italiane ha ricevuto il premio internazionale “Liberi di crescere”. Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dall’Associazione La Caramella Buona, le iniziative di Poste Italiane per l’inclusione sociale, la tutela dell’infanzia, l’attenzione verso le fasce deboli e disagiate e il sostegno al Terzo settore.

A ritirare il premio, giunto all’ottava edizione ospitata presso il Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, Giuseppe Lasco Direttore Generale di Poste Italiane, , che nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui Responsabile della Divisione Corporate Affairs e Condirettore Generale di Poste Italiane, oltre a posizioni apicali in Terna S.p.A., consolidando competenze in governance e strategia aziendale.

Giuseppe Lasco Direttore Generale di Poste Italiane

L’organizzazione del premio “Liberi di crescere” ha sottolineato che “Poste Italiane si afferma nel mondo del sociale, non solo come la più grande azienda italiana ma anche come la più etica e la più sensibile. Inclusione, tutela dell’infanzia, cura e attenzione verso le fasce deboli e disagiate rappresentano una vocazione che Poste Italiane porta avanti da anni favorendo progetti ed iniziative volte al supporto concreto del terzo settore”.

L’associazione La Caramella Buona ha voluto inoltre mettere in evidenza il rapporto costante con Poste Italiane e il concreto aiuto ottenuto negli anni che ha consentito di assicurare assistenza alle vittime di violenza accogliendole presso rifugi sicuri, garantendo loro supporto legale e psicologico. Inoltre, grazie a Poste Italiane l’associazione ha evidenziato che “sono stati realizzati progetti destinati a migliaia di studenti in tutta Italia, favorendo incontri formativi nelle scuole per contrastare il fenomeno degli abusi, del bullismo e del disagio giovanile”.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Catturato a Foggia latitante della mafia pugliese Leonardo Gesualdo, ricercato da 5 anni
07 Ottobre, 2025
Calabria, bis di Occhiuto. Tridico ammette sconfitta
06 Ottobre, 2025
Vento forte da Nord al Centro-Sud: è allerta maltempo
05 Ottobre, 2025
Trump: "Israele ha accettato linea di ritiro iniziale. Con il sì di Hamas tregua immediata". Negoziati in Egitto
05 Ottobre, 2025
Flotilla, Piantedosi: "Da Cgil appello a rivolta sociale"
04 Ottobre, 2025
Flotilla: "Narrazione distorta. Sulle barche aiuti inferiori a quelli di un solo tir"
04 Ottobre, 2025
Cerca
Archivi
Catturato a Foggia latitante della mafia pugliese Leonardo Gesualdo, ricercato da 5 anni
07 Ottobre, 2025
Il Premio internazionale "Liberi di crescere" assegnato a Poste Italiane
07 Ottobre, 2025
Singapore F1: Russell superlativo, Ferrari inconsistente Leclerc 6°, Hamilton senza freni finisce 8°.
06 Ottobre, 2025
Calabria, bis di Occhiuto. Tridico ammette sconfitta
06 Ottobre, 2025
Vento forte da Nord al Centro-Sud: è allerta maltempo
05 Ottobre, 2025

Cerca nel sito