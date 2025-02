Il Papa continua a migliorare. La prognosi resta riservata, rientrata l’insufficienza renale.

Il Pontefice continua "la fisioterapia respiratoria". Scongiurato il pericolo di sepsi, l'organismo reagisce all'infezione della polmonite

Migliora la salute di Papa Francesco che migliora lentamente. In sala stampa vaticana, il clima è disteso quando viene diramato il bollettino medico della sera . “Le condizioni cliniche del Santo Padre nelle ultime 24 ore hanno mostrato un lieve miglioramento”, annunciano nella nota i medici del Policlinico Gemelli di Roma che prudentemente non sciolgono la prognosi. Ma dalla loro comunicazione emergono dati di una certa rilevanza. Il più importante di tutti: “la lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata”. Si evince quindi che sia stato scongiurato il pericolo di sepsi (setticemia), che i medici definivano come vero pericolo nel quadro generale.

Importante il risultato della Tac eseguita ieri sera al torace del Papa , la terza dal primo giorno del ricovero (14 febbraio): “ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare“.Significa che il meccanismo di difesa dell’organismo sta reagendo. Si deduce che la terapia farmacologica stia facendo il suo corso. Oggi, informa sempre il bollettino medico, “gli esami ematochimici ed emacrocitometrici” hanno confermato “il miglioramento di ieri”, ossia del livello di globuli rossi, bianchi e piastrine.

Papa Francesco “anche oggi non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi” , anche se “continua l’ossigenoterapia ad alti flussi”, con i naselli. Per la prima volta nel bollettino viene scritto che “continua la fisioterapia respiratoria”. “Pur registrando un lieve miglioramento, la prognosi rimane riservata“, conclude il bollettino medico che informa anche che “nel corso della mattina il Santo Padre ha ricevuto l’Eucarestia” e che “il pomeriggio è stato dedicato alle attività lavorative”.

Il quadro clinico di Papa Francesco quindi migliora. Già stamani la sala stampa della Santa Sede nel primo aggiornamento evidenziava che Papa Francesco aveva trascorso una notte (la dodicesima) “tranquilla e che stava riposando”. Il Papa “mangia regolarmente”, “è in poltrona” e “prosegue le terapie”, precisavano fonti vaticane. E non si esclude nei prossimi giorni un secondo incontro stampa con i medici.

L’attività lavorativa di Bergoglio, come detto, prosegue. Oggi la nomina di quattro vescovi: due in Messico, uno in Australia e uno in Tanzania. E la Santa Sede ha diffuso il testo della catechesi prevista per l’Udienza Generale di oggi. Testo “preparato precedentemente”, ha tenuto a sottolineare il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, per la possibile male interpretazione del passaggio delle catechesi nel quale, descrivendo la presentazione di Gesù Bambino al Tempio, vi è il cantico dell’anziano Simeone che dopo aver visto il Signore “vede la morte non come la fine, ma come compimento, come pienezza” (“Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua Parola“).

Dal Vaticano inoltre oggi è stata diffusa la decisione presa dal Papa l’11 febbraio scorso, cioè poco prima del ricovero, di istituire tramite un chirografo una Commissione per incentivare le donazioni in favore della Santa Sede. E stamani da Gaza, il parroco della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli, ha inviato ai media un video nel quale parla della “chiamata benedetta” ricevuta da Papa Francesco, che non manca di esprimere la sua vicinanza al popolo di Gaza. “Come ha fatto quotidianamente fin dall’inizio di questa terribile guerra”, ieri il Pontefice “ci ha chiamato ancora una volta per esprimerci la sua vicinanza, per pregare per noi e per darci la sua benedizione“.