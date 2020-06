Il messaggio di Silvia Provvedi al suo compagno arrestato: “Il mio amore e la mia vicinanza”

Dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il suo compagno Giorgio “Malefix” De Stefano arrestato con l’accusa di associazione mafiosa, fra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di affiliati delle cosche ‘ndranghettiste De Stefano- Tegano e Libri, Silvia ha deciso di parlare attraverso i social.

ROMA– La cantante Silvia Provvedi dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il suo compagno Giorgio “Malefix” De Stefano arrestato con l’accusa di associazione mafiosa, fra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di affiliati delle cosche ‘ndranghettiste De Stefano- Tegano e Libri, entrambe attive a Reggio. ha deciso di parlare attraverso i social.

Silvia si è mostrata per la prima volta sui social con un’immagine in bianco e nero con in mano la bambina. Ed un messaggio per il suo compagno in carcere. “Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà”, scrive su Instagram, “Vi ringrazio di cuore davvero tutti. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza“.