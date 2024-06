Il G7 in Puglia, con l’ Italia protagonista

Dal 13 al 15 giugno Borgo Egnazia, la Puglia, ospiterà il Vertice G7 della Presidenza italiana. Tre giorni di sessioni durante i quali i Leader affronteranno le principali questioni globali. L’evento vedrà la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo dei sette Stati membri, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell’Unione Europea. Come da tradizione, prenderanno parte ai lavori anche i rappresentanti di alcuni Stati e organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza di turno.

Il Vertice del G7 si terrà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, nella Valle d’Itria, in Puglia. È la settima volta che l’Italia ospita il G7. In precedenza si è svolto due volte a Venezia (1980, 1987), a Napoli (1994), Genova (2001), L’Aquila (2009) e Taormina (2017). Il programma prevede 6 sessioni di lavoro su: Africa, cambiamento climatico e sviluppo; Medio Oriente; Ucraina; Migrazioni; Indo-Pacifico e sicurezza economica, oltre alla sessione ‘outreach’ con le Nazioni e le organizzazioni internazionali invitate su Africa, Mediterraneo, intelligenza artificiale ed energia.

Il Vertice si colloca in un momento particolarmente complesso dello scenario internazionale. Oltre alla discussione sulla guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, il focus proposto dalla Presidenza italiana si concentrerà su Mediterraneo e Africa. Altro tema al centro del dibattito sarà quello dell’intelligenza artificiale, sul quale è previsto anche l’intervento di Papa Francesco. E’ la prima volta nella storia che un Pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei Sette. Sessioni specifiche saranno poi dedicate alle migrazioni, alle questioni finanziarie e alla situazione nell’Indopacifico. Durante i lavori, inoltre, i Leader affronteranno temi globali come la sicurezza economica, la transizione energetica e la protezione dell’ambiente.

Il G7 in Puglia prevede anche il coinvolgimento del Presidente della Repubblica , Sergio Mattarella, che riceverà i Leader G7 il 13 giugno sera nel corso di una cena ufficiale presso il Castello Svevo di Brindisi. Gli esiti delle discussioni confluiranno nella Dichiarazione finale che i Leader adotteranno al termine dei lavori e che sarà illustrata nella conferenza stampa della Presidenza italiana di sabato 15 giugno.

Sarà inoltre prevista la pubblicazione di un comunicato sull’evento dedicato alla Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) e una breve sintesi a cura della Presidenza sugli esiti della sessione di outreach incentrata su Africa, Mediterraneo, intelligenza artificiale ed energia.

Prenderanno il via domani, 13 giugno, i lavori del G7 sotto la presidenza italiana di Giorgia Meloni . E nel primo pomeriggio è in agenda la terza sessione con la presenza del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenski, inizialmente previsto in collegamento video. Il suo arrivo è previsto nella stessa mattinata, probabilmente all’aeroporto di Grottaglie (Taranto), da cui poi si dirigerà in un noto resort alle porte di Taranto dove verrà ospitato, per poi recarsi a Fasano.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il cui arrivo è previsto per questa sera , viene ospitato a bordo della portaerei “Mount Vhitney” della Marina USA, si trasferirà a Borgo Egnazia domani. Il presidente Sergio Mattarella è atteso, come gli altri leader, giovedì e parteciperà alla cena di benvenuto al Castello Svevo di Brindisi. Papa Francesco arriverà venerdì 14.

Giovedì 13 giugno alle 10.30 la premier Giorgia Meloni accoglierà primi ministri e capi di Stato e dopo la foto di gruppo ci sarà una prima sessione di lavoro (11.15) dedicata all’Africa, al clima e allo sviluppo. A seguire, alle 12.45, via alla seconda sessione formato G7 sul Medio Oriente e alle 14.15 la terza sessione, prima in formato G7 con Zelensky, poi solo G7 sull’Ucraina. Alle 16 sono in programma gli incontri bilaterali e alle 17 l’evento G7 su Partnership for global infractructure and investente. Alle 18.05 ci sarà la cerimonia delle bandiere, dieci minuti dopo la foto di gruppo e alle 20.30 la cena offerta dal presidente Mattarella. La cena di quattro portate, a base di pesce, alla quale parteciperanno i capi di Stato e di governo e il presidente della Repubblica Mattarella, nel Castello Svevo di Brindisi, sarà accompagnata dalla degustazione di vini del territorio, tra cui quello prodotto nella masseria “Li Reni” di Manduria, quella del giornalista Bruno Vespa, frequente meta di politici e figure di spicco del panorama nazionale. Il menu, offerto ai leaders mondiali sarà a base di pesce e verdure e utilizzerà materie tipiche del territorio. Gli ospiti commensali siederanno a tavola e potranno gustare piatti con sentori di erbe aromatiche e prodotti dell’orto, accompagnati dai migliori vini prodotti in Puglia.

Venerdì 14 giugno è in agenda la seconda giornata d lavoro. Il via è alle 9.30 con la quarta sessione in formato G7 sulle migrazioni, alle 11.30 la quinta (formato G7) su Indopacifico e sicurezza economica. Alle 13.30 è previsto l’arrivo del Santo Padre, accolto da Giorgia Meloni, e alle 14 la sua partecipazione alla sesta sessione e gli outreach su energia, Africa-Mediterraneo, al termine la foto di famiglia con Papa Francesco. Gli incontri bilaterali saranno dalle 17.45 mentre la sessione finale del vertice in formato G7 è alle 18.45 con l’adozione delle conclusioni finali. La serata si concluderà con l’esibizione musicale di Andrea Bocelli e lo spettacolo di danza nella Piazzetta del Borgo. Il G7 si concluderà sabato 15 con una serie di incontri bilaterali a partire dalle 9.30 e conferenza stampa conclusiva alle 14.