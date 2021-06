IL CSM HA DECISO: GENTILE E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

di REDAZIONE POLITICA

La carica di presidente degli uffici giudiziari di Foggia era vacante dall’aprile dell’anno scorso dopo la prematura scomparsa dell’ex-presidente Corrado Di Corrado. L’ attuale presidente della sezione Lavoro della Corte d’appello di Bari, Sebastiano Luigi Gentile è stato designato presidente del Tribunale di Foggia, dal plenum del Consiglio superiore della magistratura svoltosi ieri, al termine della votazione pomeridiana nella quale sul suo nome sono confluiti 12 voti e 8 sulla candidata Anna De Simone, presidente di sezione penale del Tribunale di Taranto, che per circa un anno aveva svolto le funzioni di facente funzione adi presidente del tribunale jonico.

Cinque consiglieri nel corso della votazione si sono astenuti, mentre la guardasigilli Marta Cartabia aveva espresso il proprio necessario parere favorevole ad entrambe le candidature nel rispetto della procedura di nomina.

Gentile e De Simone erano stati proposti ricevendo entrambi con due voti dalla Quinta commissione (incarichi direttivi) del Csm, che aveva valutato i curriculum anche degli altri sette candidati: Luigi Agostinacchio, Salvatore Casiello, Gaetano Catalani, Antonio Civita, Roberto Gentile, Maria Rita Paola Mancini e Grazia Miccoli.

I magistrati Civita, Miccoli, e Catalani avevano recentemente revocato la domanda domanda mentre l’autocandidatura di Casiello non è stato presa in considerazione non essendo legittimato alla candidatura. .