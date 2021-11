IL COMUNE DI BARI SIGLA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI LA CONVENZIONE PER L’AVVIO DEL PUC “INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

di REDAZIONE POLITICA

Domani, mercoledì 3 novembre, alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo di Città, sarà siglata la convenzione tra il Comune di Bari e la Procura della Repubblica di Bari per l’attivazione del Progetto di utilità collettiva (PUC) “Insieme per la giustizia”, che vedrà impegnati 42 percettori del Reddito di cittadinanza in attività materiali e concettuali a supporto degli uffici della Procura.Interverranno il sindaco Antonio Decaro, il procuratore della Repubblica Roberto Rossi e il vicesindaco e assessore alle Politiche attive del lavoro Eugenio Di Sciascio.