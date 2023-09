Il centrodestra cresce, le opposizioni calano. Il sondaggio SWG smentisce i “gufi” della sinistra

L’elenco degli avversari malauguranti della premiership Meloni è lungo , e comprende i giornali progressisti da sempre schierati con la sinistra, affiancati dai leader dell’opposizione e sigle sindacali. Da Elly Schlein a Stefano Bonaccini, da Giuseppe Conte e il suo Movimento 5stelle al leader di Azione Carlo Calenda e il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini. Ma il risultato di questa sorta di armata Brancaleone , dinnanzi gli ultimi sondaggi, è molto chiaro: la sinistra italia confonde la realtà con la propria agenda dei sogni e desideri politici.

Il problema dell’immigrazione è molto sentito e costituisce una grossa spina nel fianco di Giorgia Meloni e della sua compagine ministeriale. Le azioni del governo per combattere l’immigrazione irregolare con l’apporto dell’Unione Europea, vanno nella giusta direzione e gli elettori, stando ai numeri dell’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, continuano a riporre una grossa fiducia nel governo e nelle tre principali anime del centrodestra italiano. Insomma, la coalizione di centrodestra continua. a riscuotere la massima fiducia nell’elettorato italiano

Continua il trend positivo di Fratelli d’Italia , il primo partito italiano da quasi un anno. Il partito guidato dal premier Giorgia Meloni allunga il proprio vantaggio in termine di consenso rispetto al Partito Democratico e cresce, passando in una sola settimana, dal 28,5% al 28,8%. Un notevole scatto in avanti rispetto al Pd a guida Elly Schlein che, seppur in lieve risalita, rimane ben 10 punti sotto a Fratelli d’Italia. Una distanza che difficilmente è raggiungibile nell’arco di poco tempo. Continua a crescere anche la Lega, guidata da Matteo Salvini, che però si ferna al 9,8% delle preferenze totali, staccando di 3 punti percentuale Forza Italia, ferma al 6,3%.

Le forze di opposizione, al netto di Italia Viva, continuano a cedere il passo . Il Movimento 5stelle, rispetto alla settimana precedente, perde lo 0,2% e si porta al 17,4%. attestandosi 2 punti sotto il Pd di Schlein e compagni. Altrettanto negativo è il trend di Azione: il partito guidato da Carlo Calenda perde lo 0,1% e si ferma solo al 3,7%. Lo stesso trend negativo per +Europa che perde addirittura lo 0,3% in una sola settimana e si attesta al 2,8% delle preferenze totali. I numeri parlano chiaro: l’inconsistenza dell’opposizione non riesce a mettere in difficoltà un governo fortemente voluto dagli elettori italiani.

