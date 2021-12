Il 2021 chiude col Pd primo partito, seguito da Fdi. Sullo sfondo la corsa al Quirinale

Il partito di Letta supera per tutti i sondaggi il 20%, in salita Fi con la candidatura di Berlusconi al Colle, perde terreno il M5S (tra il 15 e il 16%)

di REDAZIONE POLITICA

Il dilemma per le elezioni al Quirinale è già nel vivo da settimane, ma la questione si sta accendendo con l’avvicinamento all’appuntamento politico più importante del 2022, l’elezione del Presidente della Repubblica.

Lo scenario che si presenta a livello politico vede il Pd come primo partito, seguito da Fdi e dalla Lega. È quanto si evince dal sondaggio Euromedia Research. Il Pd si conferma primo partito con il 21.3% (con un incremento dello 0.8% dal precedente rilevamento del 17 novembre). Segue Fratelli D’Italia al 19.5% in crescita (+ 0.5%), quindi la Lega al 17.8% che perde lo 0.3%. Il Movimento 5stelle è la quarta compagine politica con il 15.7% (perde lo 0.5%). Forza Italia cresce all’8.7% (+ 0.7%). Quindi Azione 3.8% (- 0.2%), Mdp – Articolo 1 2.4% (+ 0.4%), +Europa 2.1% (+ 0.3%), Italia Viva 2.0% (- 0.2%). Seguono all’1.6% Federazione dei Verdi (-0.1%) e Sinistra Italiana (stabile). Chiudono gli altri di centrodestra all’1.2% (- 0.1%).

Le coalizioni

Il sondaggio curato da Alessandra Ghisleri ha anche accorpato il valore delle forze politiche per coalizioni. In questo caso è il Centrodestra (Fdi + Lega + Fi+ Altri Centrodestra) a dominare con 6 punti percentuali in più: la coalizione infatti è al 47.2% mentre il Centrosinistra (Pd + M5S + Mdp – Art. 1+ Si) si ferma al 41%. Anche in questo senso gli equilibri sono fondamentali in ottica Quirinale.

Un anno di sfida e il derby Salvini e Meloni

Se da un lato il Pd con Enrico Letta ha trovato il suo leader (riferimento per la coalizione di Centrosinistra), la vera partita si gioca nel Centrodestra per capire chi tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni guiderà la coalizione. Utilizzando le analogie calcistiche fino a qualche tempo fa quello tra Milan e Inter era l’unico derby che lo vedeva impegnato. Adesso Matteo Salvini è dovuto scendere dalle comode tribune di San Siro per giocare in prima persona, perché adesso è sfida a due per la “leadership” nel centrodestra, con Giorgia Meloni che negli ultimi mesi ha innestato la freccia e lo ha sorpassato. La forza di Lega e Fratelli d’Italia, oggi, in Italia, pesa circa il 40% dei consensi, con un testa a testa tra le due formazioni del centrodestra divise da decimali.dell’altra.