I 50 ANNI DEL BATTAGLIONE SAN MARCO A BRINDISI

di REDAZIONE POLITICA

Cinquant’anni fa l’allora Battaglione San Marco si insediava a Brindisi con una cerimonia solenne che rimase nel cuore di tutta la popolazione. Sino a quel giugno 1971 i Fanti di Marina non avevano mai avuto una vera sede stanziale, venendo spostati di volta in volta in diverse caserme temporanee dal nord al sud Italia. Per suggellare le nozze d’oro con la città, divenuta dimora stabile di molti Fucilieri di Marina nonché punto gravitazionale per tutti gli appartenenti al Reparto, la Brigata Marina San Marco, il Comune di Brindisi e la Regione Puglia, hanno organizzato una serie di eventi a carattere culturale, sociale e sportivo, nonché attività dimostrative sulle capacità anfibie della Marina Militare e delle sue peculiarità.

Presentato oggi in conferenza stampa dal comandante della Brigata Marina San Marco, contrammiraglio Luca Anconelli, in presenza anche del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il calendario delle attività che si svolgeranno dal 3 al 8 settembre, volutamente organizzate in concomitanza con la settimana dei festeggiamenti dei Santi Patroni, San Lorenzo e San Teodoro, a testimoniare quanto la realtà del San Marco sia profondamente intrecciata nel tessuto sociale brindisino. “Brindisi è la nostra casa: ci dà il posto in cui poter lavorare ogni giorno e poter supportare la collettività e la nazione, addestrandoci nelle nostre attività giornaliere” ha detto Anconelli.

Il programma è fitto ed interessante e ha l’obiettivo di intrattenere e far conoscere ancora meglio la realtà Anfibia della Marina Militare e come in questi 50 anni si è trasformata, si è evoluta ed è cresciuta numericamente diventando una comunità militare nella sua accogliente casa brindisina.

“Il rapporto che è nato fra la Brigata Marina San Marco e tutte le istituzioni brindisine – ha detto il contrammiraglio Anconelli – è un rapporto veramente incredibile, che va bel oltre le mura del castello” aggiungendo “Andava celebrato degnamente, dunque, il cinquantennale, con moltissime iniziative tutte fatte in sinergia con tantissime realtà locali e grazie al grandissimo supporto della Regione Puglia e del Comune di Brindisi”.

Il castello di terra sarà la location protagonista della settimana di celebrazioni. “L’apertura del castello – ha detto Anconelli- è qualcosa che con il Comune di Brindisi cerchiamo sempre di fare. L’unica cosa che ci ha fatto sospendere le visite è stata la pandemia in atto. Adesso è stato rinnovato l’accordo quadro che a breve verrò firmato nuovamente con il Comune di Brindisi e Marina Sud (comando marittimo del Sud Italia della Marina Militare). In futuro ci saranno aperture a cadenza settimanale, come fatto in precedenza”.

Questo il calendario delle celebrazioni

Venerdì 3 settembre

Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà l’apertura del Castello Svevo e la mostra fotografica “50 anni del San Marco a Brindisi“. Informazioni e prenotazioni: associazione Le Colonne – segreterialecolonne@gmail.com – tel/whatsapp: 379 2653244. E’ necessario esibire la certificazione verde (green pass). Alle 18, sempre al Castello Svevo, presso la sala Federico II, si svolgerà la presentazione del libro “Noi siamo la Marina” a cura di Anita Fiaschetti. Informazioni e prenotazioni: associazione Le Colonne – segreterialecolonne@gmail.com – tel/whatsapp: 379 2653244 . Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass).

Domenica 5 settembre

Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà l’apertura del Castello Svevo e la mostra fotografica “50 anni del San Marco a Brindisi”. Informazioni e prenotazioni: associazione Le Colonne – segreterialecolonne@gmail.com – tel/whatsapp: 379 2653244. Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass).

Poi la domenica si svolgerà nel segno dello sport, con le gare podistiche a cura della Asd Amatori Brindisi. Partenza ore 9. Due specialità 5mila e 10mila metri, non competitiva. Partenza da viale Regina Margherita (piazzale antistante la sede della Capitaneria di porto) con transito dalla stazione navale. Iscrizioni presso “Cisalfa Sport”, centro commerciale BrinPark nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00; parco Cesare Braico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (info tel. 320-7641898 – tel. 328-6323866).

Lunedì 6 settembre

Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà l’apertura del Castello Svevo e la mostra fotografica “50 anni del San Marco a Brindisi”. Informazioni e prenotazioni: associazione Le Colonne – segreterialecolonne@gmail.com – tel/whatsapp: 379 2653244. Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass). .

Dalle 10 alle 17 si svolgerà la prima edizione del trofeo “San Marco e città di Brindisi”; regata svolta dal Circolo della vela di Brindisi (imbarcazioni d’altura). Partenza a nord della diga di Punta Riso (direzione Punta Penne). Iscrizioni – https://www.circolovelabrindisi.it – info@circolovelabrindisi.it – telefoni: 329 625 6611 – 388 344 7687 – 335 664 0018.

Presso il porto di Brindisi, dalle 11 alle 12.30, si svolgerà la prima edizione del trofeo “San Marco e città di Brindisi”, veleggiata svolta dalla Lega Navale Italiana a favore dei ragazzi (optimist, laser). Sempre presso il porto di Brindisi, dalle 16 alle 18, si svolgerà la prima edizione del trofeo “San Marco e città di Brindisi”, gara di canottaggio svolta dalla Lega Navale Italiana.

Martedì 7 settembre

Nel piazzale Lenio Flacco, dalle 10 alle 22, si terrà la mostra statica diffusa sugli equipaggiamenti, mezzi e materiali della Brigata Marina San Marco. Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass). . Sempre dalle 10 alle 22, presso la stazione marittima, ci sarà il “Port day” a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Dalle 18 alle 19, presso il porto di Brindisi, dimostrazione anfibia con impiego reale degli assetti anfibi della marina militare (unità di superficie, elicotteri, mezzi d’assalto anfibi).

Mercoledì 8 settembre

Nel piazzale Lenio Flacco, dalle 10 alle 22, si terrà la mostra statica diffusa sugli equipaggiamenti, mezzi e materiali della brigata marina San Marco. E’ necessario esibire la certificazione verde (green pass). Sempre nel piazzale Lenio Flacco, dalle 16.30 alle 18.30, si svolgerà la cerimonia di consegna del basco al corso di abilitazione anfibia, rinnovo del drappo della Bandiera Di Guerra del I° reggimento San Marco e dimostrazione del Silent Drill Platoon del San Marco. Ingresso con invito – Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass).

Infine, notte bianca città di Brindisi con apertura notturna attività commerciali e musei