Halloween 2024: cifre da “paura” in tutto il mondo

di Silvia Signore

La Festa di Halloween è un affare politico inter-generazionale e a-geografico, oltre che una leva di consumo e di visualizzazioni senza pari sulle piattaforme social con un ritorno economico stratosferico. Con l’arrivo di Ottobre si apre ufficialmente la “Spooky season” o stagione spettrale, un periodo amato da molti, gradi e piccoli, per l’atmosfera misteriosa e festosa che porta con se e che si conclude con la notte di Halloween il 31 Ottobre.

Questa festa è diventata un vero e proprio business che alimenta un’industria da milioni di euro e che va oltre la passione per i travestimenti, grazie ai quali si riscopre la capacità e la necessità di poter essere altro o potersi catapultare in un’altra epoca o luogo dove vivere le sensazioni di quei luoghi e tempi, per rompere ogni legame con la realtà ed essere libero di dar vita ai propri desideri più nascosti e spaventosi.

Le origini della festa di Halloween

Questa festa nasce in Scozia nel 1795. La tradizione della Celebrazione dei Santi è però più antica, venivano celebrati dalla Chiesa già nei primi secoli dopo Cristo. Nel Medioevo, alcune testimonianze del Regno Unito già definivano il 31 ottobre Hallow’s eve, la vigilia del giorno dei santi. Questa ricorrenza, oggi, viene festeggiata in tutto il mondo ed è caratterizzata da molteplici tradizioni ed esseri del folklore con origini diverse La tipica zucca, nasce in Irlanda dove la chiamano Jack-o’-lantern dal nome di un fabbro, Jack appunto, che secondo la leggenda più volte ingannò il Diavolo in persona. Una volta morto, questi si vendicò di lui, costringendolo a vagare per sempre: in questo suo eterno pellegrinaggio, Jack regge una lanterna realizzata mettendo un tizzone dentro un ortaggio scavato.

Nel corso del tempo, Halloween è stato esportato oltreoceano nell’Ottocento da chi emigrava dal Vecchio Continente al Nuovo. Qui si è diffuso e nel tempo è diventata la festa che conosciamo, fatta di costumi, decorazioni, storie che mettono i brividi e zucche intagliate. Negli Stati Uniti questa ricorrenza è fortemente sentita da grandi e piccini che si travestano nei modi più disparati dove l’importanza della scelta e qualità dei costumi ricopre un ruolo importante e che produce un indotto economico di grande rilevanza. Quest’anno, solo in America con riferimento al mercato dolciario ci si aspetta un indotto di 4,5 miliardi di dollari: la cifra conteggia le azioni commerciali di un target molto specifico che riguarda gli adulti

Dark Tourism: da New York a Londra e Milano.

Un altro elemento di grande importanza è l’indotto generato dal turismo che questa festività produce, che porta turisti di ogni paese alla ricerca di luoghi spettrali dove vivere emozioni terrificanti. New York è senz’alcun dubbio la metà oltreoceano più ambita per festeggiare Halloween. Attività molto gettonata nel mese di ottobre è quella di partecipare ai tour dei fantasmi ed eventi a tema macabro / spettrale.

Si tratta di visite guidate, spesso serali, alla scoperta di presenze paranormali , cimiteri, catacombe, palazzi dal torbido passato, teatro di omicidi.In genere i Ghost Tour si svolgono nel Greenwich Village, quartiere di New York, che si ritiene essere il più infestato di fantasmi . La città di Salem nel Massachusetts, è famosa per i processi alle streghe del XVII secolo; in cui è possibile visitare musei dedicati, case storiche e cimiteri inquietanti. E’ una delle mete più ambite per gli amanti dell’occulto, della magia e della stregoneria.

Ottawa, la capitale del Canada, è conosciuta invece dagli amanti di questi viaggi per custodire l’ex prigione di Carleton County, uno dei luoghi più spaventosi del Paese.

Tra le destinazioni più oscure e affascinanti al mondo presenti in Europa , è il castello del Conte Dracula che si trova in Transilvania, in Romania. Sulle rive del fiume Danubio a Golubac si trova un’antica roccaforte medievale. La leggenda narra che ci siano anime tormentate che vagano durante le ore notturne tra le mura in rovina che esse siano gli spiriti dei cavalieri caduti in battaglia.

In Spagna a Barcellona, i luoghi maggiormente visitati sono il Quartiere Gotico o le Ramblas dove è possibile svolgere tour guidati alla ricerca di fantasmi. Nella repubblica Ceca a Praga, città affascinante per la sua conformazione architettonica con presenza di arte gotica e barocca che sono la caratteristica principale di questa città, è fondamentale visitare il Museo dei Fantasmi, situato in un bellissimo palazzo del XIV secolo dove sono conservati reperti, riferimenti e quanto possibile legati ai fantasmi visti nella città.

Edimburgo, capitale della Scozia e luogo di origine di questa festa è la città in cui J.K. Rowling ha trovato l’ispirazione per il magico mondo di Harry Potter, è ciò non è un caso. Città avvolta in un seducente mix di macabro e carnevalesco, risalente all’antico festival di Samhain ed in cui si possono festeggiare i riti dell’antico Capodanno celtico durante queste date.

Nel Regno Unito, la città più di tendenza in cui festeggiare Halloween , è Londra che ospiterà, nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 6 novembre luoghi “stregati” in cui sarà possibile effettuare tour a “caccia” di i fantasmi e partecipare a cene a tema o feste in costume. Per cominciare, con il “The London Ghost Bus Tour”, il famoso autobus rosso a due piani, rinominato “fantasma” per l’occasione.

Un altro tour molto visitato dal Dark Tourism è quello che ripercorre le orme del famigerato serial killer Jack lo Squartatore, con il “Jack the Ripper Walks & Tour”: un itinerario guidato per i luoghi celebri di una Londra di fine ‘800, tra cui il quartiere di Whitechapel, dove la leggenda narra che furono commessi i delitti.

La festa di Halloween prende piede in Italia

Anche la città di Milano In occasione della festa più paurosa dell’anno , si riempie di turisti amanti di eventi spaventosi, divertenti ed anche formativi. Con quattro consolle sparpagliate sulle acque dell’Idroscalo e artisti di calibro internazionale per una serata di musica e divertimento, nella Capitale della moda Italiana si svolge la notte di Halloween. A partire dalle 20, prenderà il via l’evento ‘The Lake of Horror’.

Il Cinema Godard di Fondazione Prada organizza la proiezione del film “Halloween Killer” (in originale “Satan’s Little Helper“), preceduta da una conversazione tra il regista Jeff Lieberman e il critico Manlio Gomarasca. Il Museo Archeologico di Milano oggi trasforma la sua visita in un’avventura da brividi dove si svolgerà “Delitto al museo” dove i ragazzi dovranno risolvere il caso di un delitto compiuto in una sala del museo. L’ ’Acquario Civico di Milano organizza un’avventura sottomarina a tema Halloween. Il Duomo di Milano, a sua volta ha proposto un percorso avventuroso tra le guglie e il museo della cattedrale, dedicato ai bambini.

Due appuntamenti organizzati da Ad Artem, fra visite guidate e laboratori per i più piccoli si svolgeranno nelle giornate del 1 e 2 novembre, un incontro divertente ma anche formativo che darà la possibilità ai bambini e ragazzi di fare una visita-laboratorio dedicata ai mostri, alle leggende e ai simboli scolpiti nelle sue mura. Campo dei fiori di Galbiate località che si trova a Lecco, cambia aspetto per festeggiare questa ricorrenza, e gli alberi saranno decorati con i tipici addobbi, grandi ragni, pipistrelli spaventosi e fantasmi.

L’arte del circo e del teatro si fondono in una nuova dimensione di fare spettacolo, creando uno spettacolo horror, fra i più terrificanti e divertenti di sempre. Una connubio di suspense, terrore ed esercizi acrobatici che arrivano direttamente da Las Vegas, caratterizzati da effetti scenici speciali ed attrezzature artistiche. Presso la Discoteca Fabrique Musica scenografie terrificanti caratterizzeranno il party “anni 90” .

Feste a tema Halloween per i cani