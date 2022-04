Guerra Russia-Ucraina. . Uccisa dai russi giornalista ucraina. Kiev prova a evacuare i civili dall’acciaieria Azovstal a Mariupol.

Giorno di guerra numero 65. L’ufficio di presidenza ucraino ha reso noto che è stata pianificata “un’operazione” per oggi per evacuare i civili dall’acciaieria Azovstal a Mariupol. E g guerra non si ferma e continua. Secondo l’agenzia internazionale Reuters un checkpoint nel Kursk in Russia è stato bombardato. Ieri, durante l’incontro tra il presidente Volodomyr Zelensky e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, alcuni missili si sono abbattuti sul centro della capitale ucraina, nella zona in cui è situata l’ambasciata britannica. Bombardamenti che oggi sono stati confermati da Mosca.

Il numero uno del Palazzo di Vetro si è detto “sconvolto” , mentre il leader ucraino ha parlato di un attacco mirato a “umiliare l’Onu”. Colpito un edificio residenziale: almeno dieci feriti. Mentre prosegue lo scontro tra Mosca e l’Occidente, in primo luogo sul fronte delle forniture energetiche, continua anche quello sul campo, soprattutto nel Donbass.

La Camera Usa, dopo il Senato, ha approvato una misura che consentirà al presidente Joe Biden di usare una legge della seconda guerra mondiale per fornire più rapidamente armi all’Ucraina. Il provvedimento invoca una legge del 1941 che permise agli Usa di armare l’esercito britannico contro Hitler e consente di fornire armi a qualsiasi governo straniero se la sua difesa «sia valutata vitale dal presidente per la difesa degli Stati Uniti». Biden chiederà per l’Ucraina anche un altro finanziamento di 33 miliardi di dollari.

La cronaca della giornata

h. 20.04 | Pentagono, da Zelensky ispirazione, non ha mai lasciato Kiev

Una leadership che ispira: “Non ha mai lasciato, è ancora a Kiev. Porta avanti i suoi compiti sotto una minaccia fisica e sotto una incredibile pressione“. Lo afferma il portavoce del Pentagono, John Kirby, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle ricostruzioni di Volodymyr Zelensky con il Time sulle prime ore di guerra, quando i russi avevano tentato con due attacchi di catturarlo e ucciderlo.

h. 19.55 | Russia: per il pagamento dei bond usate riserve in dollari

La Russia ha usato una banca non sanzionata, Bank Dom.RF JSC, per effettuare i pagamenti delle cedole sugli eurobond utilizzando le sue riserve in dollari. Lo scrive Bloomberg citando una fonte a conoscenza della questione La Bank Dom.RF ha poi passato i fondi alla BNY Mellon e quest’ultima, ottenute le garanzie adeguate dai regolatori, ha inoltrato il pagamento a Citigroup. È infatti improbabile, spiegano le fonti all’agenzia americana, che Citigroup elabori il pagamento finché non ha ricevuto quello che in termini tecnici è indicato il ‘sign-off‘ da entrambi i regolatori degli Stati Uniti e del Regno Unito.

h. 19.52 | Kiev: carenza di benzina finirà entro una settimana

Sarà risolta entro una settimana la carenza di benzina riscontrata in questi giorni in alcune zone dell’Ucraina. Lo ha annunciato la ministra dell’Economia, Yulia Svyrydenko, citata dall’agenzia Interfax-Ucraina, dopo che nelle scorse ore le autorità di Kiev hanno chiesto ai propri concittadini di usare i mezzi pubblici per gli spostamenti invece che le auto private.

h. 19.38 | Ucraina: media, Trump disse che non avrebbe difeso Nato da Putin

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, il 24 febbraio, milioni di americani e commentatori politici si sono trovati di fronte alla stessa domanda: Vladimir Putin avrebbe fatto la guerra se alla Casa Bianca ci fosse stato ancora Donald Trump? Ora ci sarebbe la risposta a una parte della domanda: gli Usa non avrebbero difeso la Nato. Secondo quanto riporta Newsweek, il 22 aprile, durante un evento al Ritz Carlton di Amelia Island, Florida, ospite dell’organizzazione conservatrice Heritage Foundation, Trump ha rivelato che quando era presidente aveva minacciato di non rispettare l’Articolo Quinto del trattato Nato, in base al quale tutti i membri hanno il dovere di difendere gli alleati.

h.19.33 | Ucraina: cyberattacco a governo Romania da gruppo filorusso

Un attacco cyber rivendicato da hacker filorussi ha colpito diverse pagine istituzionali del governo romeno. Lo ha annunciato l’agenzia nazionale per la cybersicurezza. Gli attacchi sono stati rivendicati su Telegram dal gruppo Killnet, quale ritorsione all’appoggio dato dalla Romania all’Ucraina. In un messaggio in russo, il gruppo ha anche menzionato l’intenzione di Bucarest di fornire aiuti militari a Kiev.

h.19.32 | Ucraina: mons. Shevchuk, i nemici vogliono il genocidio

In Ucraina è in corso “un genocidio”. La denuncia arriva da mons. Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica. “Recentemente i nostri nemici hanno ricevuto un manuale sul genocidio del popolo ucraino. Dicono che gli ucraini come popolo non esistono. Gli ucraini non sono un popolo, non sono una nazione: sono un’ideologia e per di più anche un’ideologia occidentale. E coloro che non vogliono rinunciare a questa ideologia, che vogliono preservare la propria identità nazionale come ucraini, devono essere uccisi, e quindi si tratta delle conseguenze genocide di questa ideologia bellicosa“.

h.19.29 | Commissione Ue avvia round incontri su nuove sanzioni

Sono cominciati questo pomeriggio, a quanto si apprende, i round di incontri informali tra la Commissione Ue e i rappresentanti dei 27 Paesi membri sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. Lo schema delle nuove misure dovrebbe comprendere l’allargamento dell’elenco delle personalità soggette al congelamento dei beni, l’inserimento nella lista nera di ulteriori istituti finanziari russi e misure che conducano al graduale embargo del petrolio. La Commissione vedrà, in incontri separati per gruppi, i rappresentanti dei Paesi membri per tutto il weekend.

h.19.23 | Ucraina: Onu assicura che lavora all’evacuazione di Mariupol

Il rappresentante dell’Onu in Ucraina ha assicurato che proseguono i contatti dell’organizzazione per l’evacuazione da Mariupol: lo ha detto il coordinatore in Ucraina per i corridoi umanitari, Osnat Lubrani, su Twitter. “Sto andando a Zaporizhzhia per preparare auspicabilmente l’evacuazione da Mariupol. L’Onu è pienamente mobilitata per aiutare a salvare vite ucraine e assistere quanti hanno bisogno“.

h. 18.57 | Ucraina: Pentagono, nuove armi in arrivo entro 24 ore

La prossima fornitura di equipaggiamenti e armi americane all’Ucraina arriverà nell’arco di 24 ore, a bordo di oltre una dozzina di voli. Lo ha reso noto un funzionario del Pentagono, citato dai media Usa. Il carico in consegna comprende i ‘droni fantasma’ Phoenix, radar e mine, ha fatto sapere il funzionario.

h. 18.55 | Ucraina: Usa, Russia a rilento sui piani attacco Donbass

La Russia è “probabilmente in ritardo di qualche giorno” nel suo attacco alla regione del Donbass, in Ucraina. Lo ha detto ad Nbc News una fonte del Pentagono. “I russi stanno facendo progressi lenti e irregolari”, ha riferito.

h. 18.50 | Ucraina, Biden a Congresso: “Approvare fondi prima possibile”

“È cruciale che la mia richiesta di fondi sia approvata il più velocemente possibile”. Lo scrive il presidente americano Joe Biden su Twitter a proposito del finanziamento da 33 miliardi chiesto al Congresso per aiutare l’Ucraina. “Se non aiutiamo gli ucraini a difendere il loro Paese restiamo a guardare mentre i russi continuano a compiere atrocità ed aggressioni“, ha sottolineato il presidente.

18.48 Ucraina: Usa, i russi avanzano verso Slovyansk e Baranivka

Le forze russe “sembrano avanzare” verso Slovyansk e Baranivka. Lo riferiscono fonti della Difesa americana alla Cnn aggiungendo che stanno anche “compiendo progressi lenti e irregolari a sud-est e sud-ovest di Izium“. I soldati di Mosca “continuano a usare armi a lungo raggio”, ha osservato il funzionario del Pentagono. “Usano l’artiglieria ed attacchi aerei prima di lanciare le loro operazioni di terra ma gli ucraini sono ancora in grado di resistere“, ha spiegato.

18.44 Ucraina: sito Novaya Gazeta Europa bloccato in Russia

Roskomnadzor, l’organo governativo che si occupa del controllo e della censura sui media in Russia, ha dichiarato che il sito web di Novaya Gazeta Europa è stato bloccato in Russia dopo che l’ufficio del procuratore generale ha accusato il giornale indipendente di quelle che definisce “informazioni false” sull’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe del Cremlino. Lo riferisce l’agenzia Interfax citando una risposta di Roskomnadzor a una sua richiesta di informazioni.

18.33 Ucraina: sindaco Mariupol, 600 feriti nell’ospedale Azovstal

Nella struttura ospedaliera improvvisata all’interno dell’acciaieria Azovstal di Mariupol, che è stata pesantemente bombardata dalla Russia, al momento ci sono oltre 600 persone rimaste ferite: lo ha detto il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenkoha. “Prima del bombardamento dell’ospedale, il numero dei feriti era di 170. Ora oltre 600″, ha riferito, secondo Kiev Indepedent.

18.30 Ucraina: Mosca, “Non siamo obbligati” a collaborare con la Corte penale internazionale

La Russia “non ha l’obbligo” di collaborare con la Corte penale internazionale dell’Aja (Cpi) in relazione all’indagine aperta su possibili crimini di guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo, come riporta Ria Novosti. Ieri, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, aveva chiesto a Mosca di cooperare con la Cpi nell’inchiesta.

18.28 Il cancelliere tedesco Scholz: “Putin fa guerra contro tutto ciò che è democrazia“

“Solo la democrazia può affrontare i problemi del XXI secolo. Il futuro le appartiene!“. Lo ha scritto il cancelliere Scholz in un lungo intervento pubblicato oggi su Die Welt. Scholz ha anche aggiunto che “Putin non sta solo perseguendo l’obiettivo di distruggere l’Ucraina. La sua guerra è diretta contro tutto ciò che costituisce la democrazia: libertà, uguaglianza davanti alla legge, autodeterminazione, dignità umana“.

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz

h. 18.21 | Ucraina, coprifuoco rafforzato a Odessa il 2 maggio

A Odessa scatta un coprifuoco rafforzato in occasione dell’ottavo anniversario della strage nella Casa dei sindacati, dove morirono oltre 40 persone. Lo ha annunciato il primo viceministro dell’Interno, Yevhen Yenin, secondo quanto riporta l’agenzia Unian, “per prevenire provocazioni“. Durante il coprifuoco, che scatterà alle 22 di domenica 1° maggio e terminerà alle 5 di martedì 3, sarà vietato circolare in strada e in altri luoghi pubblici senza permessi e certificati speciali. Nell’incendio della Casa dei sindacati di Odessa, il 2 maggio del 2014, morirono molti manifestanti filo-russi dopo violenti scontri armati con i sostenitori del nuovo corso ucraino. Ogni anno, il 2 maggio, ci sono state diverse iniziative in memoria delle vittime.

h. 18.18 | Usa, Russia vuole impedire a forze Ucraina di fare rifornimenti

Gli Stati Uniti ritengono che la Russia stia tentando di impedire all’esercito ucraino di “rifornire le proprie scorte e rafforzarsi” attaccando, ad esempio, gli impianti elettrici nel tentativo di paralizzare il traffico dei treni. Lo sostiene un funzionario della Difesa americana in un punto con la stampa. Il Pentagono ritiene, inoltre, che nonostante abbiano colpito aeree residenziali i recenti attacchi russi, come quelli ad Odessa, avevano come obiettivi strutture militari e depositi di armi. Il funzionario della difesa americana ha anche affermato che sono 1.950 i missili lanciati dalla Russia contro l’Ucraina dall’inizio dell’invasione.

h. 18.15 | Ucraina: arriva al Consiglio di sicurezza Onu l’attacco a Kiev durante visita Guterres

L’attacco di missili russi su Kiev, nelle ore in cui nella capitale ucraina si trovava il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, sarà oggetto di dibattito in seno al Consiglio di sicurezza dell’Onu la prossima settimana. Lo ha annunciato l’ambasciatore britannico, Barbara Woodward, che presiede il Consiglio di sicurezza nel mese di aprile. Woodward ha anticipato che il più alto organo decisionale delle Nazioni Unite discuterà la questione durante un incontro sull’Ucraina, già sotto la presidenza degli Stati Uniti.

h. 17.47 | Rischio default Russia cala con pagamento in dollari bond

Cala il costo per assicurare i bond governativi russi contro il rischio di un default dopo che il ministero delle Finanze russo ha comunicato di aver effettuato un pagamento in dollari per cedole su eurobond in scadenza nel 2022 e 2042. Secondo Bloomberg, che cita i dati di Ice Data services, le probabilità di un default implicite nel costo delle assicurazioni sul debito, i Cds, sono scese al livello del 75 per cento. I Cds, che assicurano 10 milioni di dollari di debito russo per cinque anni, sono stati quotati a circa 6 milioni di dollari, dai 7,5 iniziali.

h. 17.29 | Ucraina: sindaco Kiev, con attacco Putin ha mostrato ‘dito medio’ a Onu

L’attacco missilistico di giovedì su Kiev è stato un modo del presidente russo Vladimir Putin di mostrare “il dito medio” al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, che si trovava in visita nella capitale ucraina. È quanto ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

h. 17.19 | Ucraina, capo marine Azovstal: “Situazione oltre catastrofe“

La situazione all’interno dell’acciaieria Azovstal di Mariupol è “oltre la catastrofe umanitaria”. Lo ha dichiarato alla Cnn Sergiy Volyna, comandante della 36esima brigata di fanteria marina ucraina, trincerato da giorni nella struttura insieme a quel che resta dei difensori della città e ad alcune centinaia di civili. Secondo Volyna, nell’acciaieria ci sono 60 minori, il più giovane dei quali ha quattro mesi. Il comandante ha affermato che un recente attacco russo contro l’ospedale da campo dello stabilimento, ha privato la struttura di attrezzature mediche vitali e che “è rimasta pochissima acqua, molto poco cibo“.

h. 17.17 | Sindaco Kiev, bimbi sfollati in Russia rapiti: “Questa guerra non ha regole”

“Quando si parla di bambini sfollati verso la Russia io parlo di rapimenti. Perché il trasferimento di cittadini ucraini contro la loro volontà è un atto criminale. Ogni guerra ha delle regole. Questa guerra non ha regole. abbiamo visto bambini, donne uccise, sindaci rapiti”, edifici distrutti. Lo ha detto il sindaco di Kiev Vitali Klitschko in una conferenza stampa con il presidente del Comitato delle Regioni Apostolos Tzitzikostas e la presidente del consiglio regionale di Kharkiv Tetiana Yehorova-Lutsenko.

“Il nostro desiderio di far parte della famiglia europea di sviluppare un Paese democratico, moderno, europeo: questa è la ragione di questa guerra”.

h. 17.10 | Ucraina: Nato, intercettati jet russi vicino nostri confini

Negli ultimi quattro giorni jet Nato si sono alzati in volo “diverse volte” per intercettare caccia russi nei pressi dello spazio aereo dell’Alleanza. Lo ha comunicato Comando Aereo Alleato, come riferisce la Cnn. I radar della Nato hanno tracciato un certo numero di aerei non identificati sul Mar Baltico e sul Mar Nero a partire dallo scorso 26 aprile. L’Alleanza ha osservato che gli aerei russi spesso “non trasmettono un codice transponder che indichi la loro posizione e altitudine, non presentano un piano di volo o non comunicano”. La Nato ha affermato che i velivoli russi non sono mai entrati nello spazio aereo dell’Alleanza e che “le intercettazioni sono state condotte in modo sicuro e di routine“.

h. 16.33 | Cremlino: “Incontro Putin-Zelensky al G20? Presto per dirlo“

La Russia si sta preparando per il G20 in Indonesia ma “è prematuro” dire se ci sarà lo spazio per un incontro a due tra Putin e il presidente ucraino Vlodomyr Zelensky, invitato a prendere parte al summit. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Pescov, rispondendo alle domande dei giornalisti, secondo quanto riporta la Tass. Peskov ha aggiunto che non è ancora stato deciso se Putin parteciperà di persona o virtualmente al summit ed ha ricordato che il leader del Cremlino ha avuto ieri un colloquio telefonico con il presidente indonesiano Joko Widodo. “Hanno avuto una conversazione molto positiva – ha detto Peskov – Putin ha augurato il successo alla presidenza indonesiana del G20 e ha assicurato che la Russia farà tutto il necessario e tutto il possibile per contribuirvi”.

h. 16.24 | Ucraina: Nunzio a Kiev, Santa Sede lavora a piccoli passi

“Spesso si comincia per passi piccoli per poter crescere a delle realtà più grandi”. Così il Nunzio a Kiev, monsignor Visvaldas Kulbokas, descrive l’opera della Santa Sede in atto per fermare il conflitto in Ucraina. “Abbiamo sentito anche il Segretario di stato, il cardinale Pietro Parolin, che ha sottolineato più volte che la Santa Sede sarebbe disponibile per offrire una piattaforma di dialogo. A qualcuno – ha detto il Nunzio a Sky Tg24 – può sembrare una proposta ingenua ma in realtà noi diciamo che quando si rimane sul campo militare, come è anche adesso, finché una parte non raggiunge i propri obiettivi, positivi o negativi, l’impressione è che non si ritrova un vero negoziato”.

h. 16.16 | Ucraina: Germania e Olanda discutono invio obici semoventi

Il governo tedesco sta considerando la consegna all’Ucraina di obici semoventi PzH 2000 della Bundeswehr. Lo scrive Die Welt, citando fonti governative. Si tratterebbe di una spedizione a cui potrebbero contribuire anche Italia e Paesi Bassi, visto che entrambi hanno in dotazione lo stesso corazzato. Per quanto riguarda la Germania, però, sono attualmente operativi solo 40 su 119 obici. La Bundeswehr sarebbe quindi critica rispetto a questa fornitura all’Ucraina, anche nel caso si tratti di meno di dieci PzH 2000.

h. 16.10 | Kiev, 700 studenti costretti a donare sangue a russi feriti

Nuova denuncia della commissaria ai Diritti umani del parlamento ucraino, Lyudmyla Denisova: circa 700 studenti universitari nei territori occupati del Donbass – scrive sul suo profilo Facebook – sarebbero stati costretti dalle forze occupanti a donare il loro sangue per permettere le cure dei soldati russi feriti. “Questo tipo di azioni viola il Protocollo di Ginevra”, accusa Denisova, che lancia un appello alle Nazioni Unite perchè indaghino sull’ennesimo caso di violazione dei diritti umani.

h. 16.00 | Ucraina: evacuati da Mariupol altri 125 residenti

Sono stati evacuati dalla città ucraina di Mariupol verso la Repubblica secessionista del Donetsk altri 125 residenti tra cui 22 bambini. Lo annuncia lo stato maggiore della Repubblica, specificando che gli sfollati sono stati indirizzati a Bezymenne nel distretto di Novoazovsk. Oltre 600 persone erano già arrivate ieri nella Repubblica e il numero complessivo, dal 5 marzo scorso, supera le 25 mila unità.

h. 15.42 | Macron sentirà Zelensky stasera, “evitare escalation“

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato ai giornalisti, durante un viaggio nel dipartimento degli Alti Pirenei, che stasera avra’ una conversazione telefonica con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Parlerò con il presidente Zelensky stasera”, ha detto Macron, citato dal canale televisivo Lci, “la situazione continua a preoccuparci”. Secondo il capo dell’Eliseo, “è necessario evitare l’escalation della situazione”.

h. 15.31 | Gb invia team per indagare su crimini di guerra

Il Regno Unito sta inviando una squadra di esperti per collaborare con le autorità di Kiev nelle indagini sui presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, secondo cui Mosca “ha portato barbarie e commesso vili atrocità, anche contro le donne“. E’ previsto per ora che il team raggiunga la Polonia all’inizio di maggio alla ricerca di prove e lo farà collaborando con le ong umanitarie per raccogliere le testimonianze dei rifugiati arrivati dal Paese in guerra. L’annuncio è stato fatto proprio nel giorno in cui Truss incontra all’Aia il presidente della Corte penale internazionale (Cpi), il giudice Piotr Hofmanski, per ribadire il sostegno offerto da Londra alle indagini sui crimini di guerra in Ucraina e negli altri Paesi del mondo. La ministra ha affermato anche che il presidente russo Vladimir Putin “dovrà rendere conto delle sue azioni” e lo faranno anche i comandanti sul campo: per raccogliere informazioni sulla catena di comando saranno utilizzate le risorse dell’intelligence britannica.

h. 14.45 | Kiev, riconquistata località strategica vicino Kharkiv

Le forze armate ucraine hanno annunciato la riconquista del villaggio di Ruska Lozova, nella regione di Kharkiv. “Le forze dell’unita’ d’assalto della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina, sotto la guida del comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrsky, hanno liberato il villaggio di Ruska Lozova nella regione di Kharkiv dagli invasori”, si legge in una nota pubblicata su Facebook, “ora e’ completamente sotto il controllo delle forze armate ucraine“. L’insediamento, situato sull’autostrada Kharkiv-Belgorod, ha una grande importanza strategica ed era stato utilizzato dai russi come base per bombardare Kharkiv.

h. 14.39 | Mosca, usato un sottomarino per lancio missili verso Ucraina

Un sottomarino russo ha lanciato missili Kalibr su obiettivi militari ucraini dal Mar Nero. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’Interfax. “L’equipaggio di un sottomarino della flotta del Mar Nero ha sparato una salva con missili da crociera Kalibr su obiettivi di terra precedentemente identificati dal Mar Nero“, ha affermato il ministero. Si tratta della prima volta che la Difesa russa annuncia l’utilizzo di un sottomarino per colpire obiettivi militari ucraini. Finora – ricorda l’Interfax – aveva riferito solo di operazioni condotte con fregate, aerei e sistemi missilistici, compresi quelli a terra.

Trovato un morto sotto le macerie del palazzo residenziale colpito ieri sera da un missile in centro a Kiev

h. 14.18 | Usa, gli americani non vadano a combattere in Ucraina

“Chiediamo agli americani di non andare in Ucraina, è una zona di guerra. Se volete sostenere gli ucraini ci sono altri modi”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, commentando la notizia di un contractor americano ucciso in battaglia mentre combatteva al fianco delle forze di Kiev.

Un’immagine rilasciata dalla Polizia ucraina sui bombardamenti a Donetsk

h. 14.15 | Usa, Putin non dovrebbe essere invitato al G20

“Vladimir Putin non dovrebbe essere invitato al G20″. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in un’intervista alla Cnn. “Putin ha isolato la Russia, deve pagare per le conseguenze di quello che ha fatto e sta facendo” all’Ucraina, ha sottolineato. Oggi stesso è invece arrivato l’annuncio della presidenza indonesiana che ha annunciato di aver invitato il presidente russo e quello ucraino Zelensky al summit dei leader che si terrà a novembre a Bali.

h. 13.48 | Mosca, esproprio Usa di asset russi precedente pericoloso

“L’approvazione da parte del Congresso americano di una proposta di legge che permette di usare asset della Russia per aiutare l’Ucraina è una decisione rabbiosa, un pericoloso precedente di espropriazione della proprietà privata“. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax.

h. 13.26 | Russia: Banca centrale, inflazione a 18%-23% a fine 2022

L’inflazione continuerà a salire in Russia per assestarsi alla fine del 2022 in una forbice tra il 18% e il 23%. Lo prevede la Banca centrale, citata dalla Tass.

la Banca Centrale Russa

h. 13.17 | Identificati i due volontari Gb catturati dai russi: “Sono spie”

Si chiamano Paul Urey e Dylan Healy i due volontari britannici fatti prigionieri da militari delle forze russe in Ucraina nei giorni scorsi, secondo quanto rivelato da fonti non governative nel Regno Unito. Lo riferisce l’organizzazione non profit Presidium Network con la quale i due, pur indicati come attivisti “indipendenti”, risultavano in contatto. L’organizzazione ha quindi spiegato che i due, catturati a un posto di blocco dell’esercito russo vicino alla città di Zaporizhzhia, erano impegnati nella “consegna di aiuti umanitari” e in operazioni di evacuazione di “una famiglia ucraina”. Stando a fonti di Mosca, Urey e Healy – interrogati e portati frattanto in un luogo di detenzione ignoto – sarebbero viceversa “spie“.

h. 13.00 | Russi chiudono zona Mariupol, in vista attacco acciaieria

“I soldati russi hanno chiuso la piazza del quartiere della riva sinistra da Veselka Park, a nord dell’acciaieria di Azovstal. Questo può significare un nuovo tentativo di assaltare l’impianto siderurgico, oppure ulteriori scontri in strada“. Lo ha detto Petro Andrushchenko, un consigliere del sindaco di Mariupol citato dalla Cnn.

12.45 | Kiev, “minaccia aumentata, donne e bambini non rientrino”

L’amministrazione militare di Kiev ha chiesto alle donne con bambini piccoli e agli anziani di non tornare in città. Lo riporta l’Ukrainska Pravda citando un appello su Telegram. “La minaccia a Kiev non è scomparsa e gli attacchi missilistici di ieri ne sono la prova. Dati i recenti eventi legati agli incendi nei depositi di petrolio, alla detonazione di depositi di munizioni in Russia, nonché alla retorica dei propagandisti di Putin, possiamo dire che la minaccia è aumentata. Chiediamo di non tornare a studenti, donne con bambini piccoli e anziani!“, si legge nell’appello.

12.44 | Berlino condanna i missili di Mosca ieri su Kiev

“Condanniamo con la massima durezza il lancio di missili che hanno colpito ieri Kiev durante la visita del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres“. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Wolfgang Buechner in conferenza stampa a Berlino. Questo dimostra che “la Russia non ha alcun rispetto del diritto internazionale“, ha aggiunto.

12.18 | Mattarella, guerra insensata, resistenza va sostenuta

“Nel momento in cui la ripresa sembrava avviata, anche con ritmi maggiori rispetto a molte delle previsioni, è intervenuta una guerra insensata, provocata dall’aggressione militare russa contro il popolo ucraino, che va sostenuto nella sua resistenza”. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita all’Istituto Bearzi di Udine.