L’appello alla pace del Papa. E dopo: “Auguri a tutte le mamme, anche a quelle in Cielo”

Ovazione per Papa Leone XIV al primo Regina Caeli del pontificato. In centomila ad ascoltarlo in Piazza San Pietro

Un’ovazione ha accolto Papa Leone XIV al suo affaccio dalla Loggia delle Benedizioni per la recita del primo “Regina Caeli” del suo pontificato. Oltre 100mila fedeli, secondo fonti della Questura, hanno riempito Piazza San Pietro, inneggiando “Leone, Leone!” e interrompendo a più riprese il Pontefice con applausi calorosi. Ieri il Santo Padre hha effettuato due visita a sorpresa: al Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano per pregare un’antica immagine della Vergine cara all’Ordine di Sant’Agostino – presenti lì dal 1200 – e alla memoria di Leone XIII, e alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Papa Francesco e davanti alla Salus Populi Romani.

Le celebrazioni e pensieri del Papa

Nel giorno in cui la Chiesa celebra l’Ascensione e l’Italia, insieme ad altri Paesi, festeggia la Festa della Mamma, il pensiero di Papa Leone XIV è andato immediatamente al tema della pace, con un forte richiamo alla storia e alle tragedie attuali. “L’immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale terminava 80 anni fa, l’8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime,” ha esordito il Papa. “Nell’odierno scenario drammatico di una Terza Guerra Mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anche io ai Grandi del mondo ripetendo l’appello sempre attuale: ‘Mai più la guerra!'”.

Stemma e motto di Leone XIV

Sono stati pubblicati ieri, lo stemma e il motto di Papa Leone XIV, che al momento continua a risiedere nella sua abitazione dell’ex Sant’Uffizio. Lo stemma raffigura uno scudo diviso diagonalmente in due settori: quello in alto ha sfondo azzurro e un giglio bianco; quello in basso ha uno sfondo chiaro e una immagine che ricorda l’Ordine di sant’Agostino: un libro chiuso sul quale vi è un cuore trafitto da una freccia. L’immagine richiama l’esperienza della conversione di Sant’Agostino che lo stesso spiegava con le parole “Vulnerasti cor meum verbo tuo”, “Hai trafitto il mio cuore con la tua Parola”. Nei tratti essenziali, quindi, Leone XIV ha confermato lo stemma anteriore, scelto per la sua consacrazione episcopale come pure il motto “In Illo uno unum”. Si tratta delle parole che Sant’Agostino ha pronunciato in un sermone, l’Esposizione sul Salmo 127, per spiegare che “sebbene noi cristiani siamo molti, nell’unico Cristo siamo uno”.

Appelli per la pace

Il Pontefice ha poi toccato i punti caldi del pianeta. Un accorato appello è stato rivolto per la Striscia di Gaza: “Mi addolora profondamente quanto accade. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi.” Parole di speranza sono state espresse anche per il subcontinente indiano: “Ho accolto con soddisfazione l’annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole.”

Pensieri per l’Ucraina

Un pensiero speciale è stato dedicato anche al “amato popolo ucraino” , per il quale il Papa ha detto: “Porto nel mio cuore le sofferenze. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie.”

Gli auguri alle mamme

Consapevole dei tanti focolai di tensione, Papa Leone XIV ha concluso i suoi appelli affidandoli alla Vergine: “Ma quanti altri conflitti ci sono nel mondo. Affido alla Regina della Pace questo accorato appello perché sia Lei a presentarlo al Signore Gesù per ottenere il miracolo della pace.” Infine, un momento di affetto e vicinanza in occasione della Festa della Mamma : “Oggi in Italia e in altri Paesi si celebra la Festa della Mamma. Mando un caro saluto a tutte le mamme con una preghiera per loro e per quelle che sono già in cielo. Buona festa a tutte le mamme!”.