Guerra Russia-Ucraina. l’incrociatore russo Moskva è affondato. Per la Cia Putin è disperato e potrebbe usare armi nucleari.

Cinquantunesimo giorno di guerra in Ucraina. L’incrociatore missilistico russo “Moskva“, in fiamme da ieri sera e che Kiev aveva rivendicato di aver colpito, «ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta». Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. «Non siamo sicuri di cosa sia successo. Ma c’è stata almeno un’esplosione, piuttosto grande, che ha causato danni estesi», hanno fatto sapere dalla Difesa americana.

I raid russi continuano nel Donbass e nelle regioni circostanti dell’est del Paese, con l’obiettivo di fiaccare le difese prima dell’offensiva di terra, per cui da giorni decine di migliaia di soldati convergono verso i territori già in parte controllati dai separatisti. Nel frattempo, non si ferma la ricognizione degli orrori. Le autorità ucraine hanno riferito di aver recuperato da inizio aprile nell’area di Kiev abbandonata dai russi i corpi di 765 civili, tra cui 30 bambini. «Per l’Europa al momento è impossibile sostituire il gas russo», ha detto il presidente Vladimir Putin, nel corso di una riunione sull’energia. Il leader ha accusato l’Ue di star facendo gonfiare i prezzi delle bollette per i suoi cittadini e ha ordinato poi di riorientare l’export verso i mercati del Sud e dell’Est.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 02.58 | La Francia invierà in Ucraina ambulanze e materiali di soccorso

La Francia consegnerà all’Ucraina 24 veicoli di emergenza tra ambulanze e camion per i vigili del fuoco e 50 tonnellate di attrezzature per le operazioni di soccorso di emergenza. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato su Twitter che la consegna dovrebbe arrivare in Ucraina il 15 aprile.

h. 02.07 | Il direttore della Cia: Putin disperato può usare armi nucleari

Le battute d’arresto della Russia durante la sua invasione dell’Ucraina potrebbero spingere il presidente russo Vladimir Putin a usare armi nucleari tattiche o a bassa resa. Lo afferma il direttore della CIA William Burns. «Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d’arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa», ha avvertito Burns in un discorso ad Atlanta, aggiungendo tuttavia che non ci sono particolari segnali che Mosca stia preparando un attacco di questo tipo. «Ovviamente – ha aggiunto – siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile».

al centro il direttore della CIA William Burns

h. 01.55 | Onu: quasi 5 milioni di ucraini sono fuggiti dall’Ucraina in 50 giorni di guerra

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, oltre 7,1 milioni di persone sono state sfollate all’interno. Almeno il 90% dei rifugiati sono donne e bambini, poiché agli uomini in età militare era vietato lasciare il Paese.

h. 01.39 | Bombardamenti a Kharkiv e ostilità attive intorno a Izium

Diverse aree residenziali di Kharkiv sono state bombardate. Lo ha affermato Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione militare della regione. “Queste sono aree esclusivamente pacifiche dove non ci sono infrastrutture militari”, ha dichiarato alla televisione nazionale. “Il nemico sta cercando di destabilizzare la nostra popolazione”. Intorno a Izium, da cui le forze russe stanno cercando di avanzare verso il Donbass orientale, “sono in corso ostilità attive e le nostre forze armate stanno trattenendo il nemico in modo che non possano trasportare le loro attrezzature nelle regioni di Luhansk e Donetsk“, ha spiegato Syniehubov, aggiungendo che le autorità stanno cercando di condurre una “evacuazione organizzata” di Barvinkove e Lozova, due città nel sud della regione di Kharkiv.

h. 01.13 | Usa, politico russo accusato di propaganda contro l’Ucraina

Il politico russo Alexander Babakov e altre due persone a lui legate sono accusati di influenza illecita e operazioni di propaganda contro l’Ucraina negli Stati Uniti. Lo hanno riferito i procuratori a New York. Alexander Babakov, un deputato della Duma, e i suoi due complici sono sospettati di aver agito sotto la copertura di una Ong, l”Istituto per gli studi di integrazione internazionale’, per svolgere le loro attività dal 2012, prima della guerra in Ucraina.

h. 01.04 | Media: esplosioni a Kiev

Sono state segnalate esplosioni a Kiev e nell’oblast di Kiev. Lo riferisce Kyiv Independent.

h. 00.48 | Bombardamenti a Kharkiv e ostilità attive intorno a Izium

Diverse aree residenziali di Kharkiv sono state bombardate. Lo ha affermato Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione militare della regione. «Queste sono aree esclusivamente pacifiche dove non ci sono infrastrutture militari», ha dichiarato alla televisione nazionale. «Il nemico sta cercando di destabilizzare la nostra popolazione». Intorno a Izium, da cui le forze russe stanno cercando di avanzare verso il Donbass orientale, «sono in corso ostilità attive e le nostre forze armate stanno trattenendo il nemico in modo che non possano trasportare le loro attrezzature nelle regioni di Luhansk e Donetsk», ha spiegato Syniehubov, aggiungendo che le autorità stanno cercando di condurre una «evacuazione organizzata» di Barvinkove e Lozova, due città nel sud della regione di Kharkiv.

h. 00.42 | Il Regno Unito sanziona due soci in affari di Roman Abramovich

La Gran Bretagna ha sanzionato due «oligarchi russi chiave» collegati al miliardario russo Roman Abramovich, congelando fino a 13 miliardi di dollari di beni legati a Eugene Tenenbaum e David Davidovich nella «più grande azione di congelamento dei beni nella storia del Regno Unito», ha affermato il Foreign Office in una dichiarazione.

il miliardario russo Roman Abramovich

h. 00.01 | Sullivan: vicenda incrociatore duro colpo per Russia

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che il modo in cui la vicenda dell’incrociatore ‘Moskva‘ «si è svolto è un duro colpo per la Russia». Anche se i funzionari statunitensi hanno affermato che non è ancora chiaro cosa abbia causato un’esplosione a bordo, Sullivan ha sottolineato che Mosca è stata costretta a scegliere tra due storie. «Una storia è che si è trattato solo di incompetenza. L’altra, che sono stati attaccati. E nessuna delle due è un risultato particolarmente positivo per loro», ha spiegato.