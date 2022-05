Guerra Russia-Ucraina . Draghi: “Costruiamo la pace, ma quella che vuole l’Ucraina”. Azvostal in fiamme: trattative per scambio prigionieri.

Settantottesimo giorno di guerra in Ucraina. Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico sulla regione di Poltava, nell’Ucraina centrale, e una nuova offensiva è partita ad Azovstal, dove i civili sono stati tutti evacuati, ma “un blitz per liberare i combattenti causerebbe molte perdite”. Kiev rivendica di avere il controllo di 1.200 chilometri di frontiera, due terzi dei quali al confine con la Russia, a cui il governo della regione di Kherson intende chiedere l’annessione. Potenti esplosioni sono state segnalate in serata a Mykolaiv, raid missilistico nella regione di Karkiv. Il ministro degli esteri Lavrov dice che il Cremlino non vuole una guerra in Europa e spera che l’Occidente “smetta di spingere per un ordine mondiale unipolare dominato dagli Usa“.

La Gran Bretagna assicura assistenza militare diretta a Svezia e Finlandia in caso di attacco russo. Telefonata Scholz-Zelensky, con Berlino che promette altro sostegno. Draghi a Washington cerca una strada per la pace: “La Russia non è più Golia, la pace non sia imposta“. Zelensky: “La guerra finirà quando riprenderemo i nostri territori e la libertà“. Il presidente ucraino ringrazia gli Usa per i 40 miliardi di aiuti. Kiev propone a Mosca di scambiare i combattenti gravemente feriti nell’acciaieria Azovstal di Mariupol con i prigionieri di guerra russi. Secondo la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk «non c’è ancora nessun accordo» e le trattative proseguono.

h. 00.33 | “Raid nella regione di Kharkiv, almeno un morto“

Un attacco missilistico sulla regione orientale ucraina di Kharkiv ha provocato oggi la morte di un civile nella città di Lozova. Lo ha riferito il sindaco Serhiy Zelensky, citato dall’Ukrainska Pravda. Nei raid è stato anche distrutto un magazzino di prodotti agricoli.

h. 00.23 | Zelensky: 40 miliardi dagli Usa a sostegno della democrazia globale

«La Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti ha votato un nuovo e significativo pacchetto di sostegno al nostro Stato e alla democrazia globale. Quasi 40 miliardi di dollari. Una seconda votazione si terrà presto al Senato degli Stati Uniti. La decisione sarà poi firmata dal presidente Biden ed entrerà in vigore. Sono grato al popolo americano e a tutti i nostri amici del Congresso e dell’Amministrazione per il loro sostegno». Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

h. 00.20 | Onu: nessuna possibilità immediata per un accordo di pace

“E’ chiaro per noi che, al momento attuale, non ci sono possibilità immediate di un accordo di pace o possibilità immediate di un cessate il fuoco globale”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, rispondendo a una domanda sulla guerra in Ucraina durante la visita al presidente austriaco Alexander Van Der Bellen.

h. 00.01 | Telefonata Scholz-Zelensky: concreto scambio di vedute sull’assistenza a Kiev

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono parlati al telefono per trovare «modi pratici e concreti di fornire ulteriore assistenza all’Ucraina» ha detto il portavoce del cancelliere, Steffen Hebestreit. Zelensky ha anche informato il cancelliere dello stato dei negoziati intermittenti con la Russia, ha aggiunto il portavoce. Dal canto suo, Scholz ha ribadito che la Russia deve cessare immediatamente le ostilità, ritirare le truppe dall’Ucraina e ripristinare la sua integrità territoriale. La telefonata segna un ulteriore superamento delle tensioni fra i due paesi, dopo che la Germania era stata accusata di un sostegno troppo tiepido all’Ucraina. Già la settimana scorsa c’era stata una telefonata chiarificatrice fra Zelensky e il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, che inizialmente Kiev non voleva accogliere in visita a perché ritenuto troppo vicino a Mosca in passato. Da allora Zelensky ha invitato Scholz e Steinmeier a venire a Kiev. Così la ministra tedesca degli Esteri Annalena Baerbock è stata la prima esponente del governo di Berlino ad arrivare nella capitale ucraina dopo l’invasione russa. Al via l’addestramento in Germania di 60 soldati ucraini, che dovranno imparare a usare gli obici semoventi Panzerhaubitze 2000. La Germania, che inizialmente non voleva inviare armi pesanti in Ucraina, manderà ora sette di questi cannoni montati su mezzi cingolati.