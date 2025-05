Gp Miami: vince Piastri e doppietta McLaren, flop Ferrari

L'australiano precede Norris, terzo Russell con la Mercedes. Leclerc e Hamilton chiudono al settimo e all'ottavo posto

a cura della Redazione Sport & Motori



L’australiano Oscar Piastri vince il Gp di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 , e la McLaren fa doppietta con il secondo posto del britannico Lando Norris. Terza piazza per la Mercedes del britannico George Russell davanti alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, mentre la Ferrari archivia un’altra gara deludente con il settimo posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Lewis Hamilton, che chiudono alle spalle della Williams di Alex Albon e della Mercedes di Kimi Antonelli. Alle spalle delle “rosse”, per completare la top ten, la Williams di Carlos Sainz e la Red Bull di Yuki Tsunoda.

McLaren di un altro pianeta

Piastri, al quarto successo stagionale e al sesto della carriera, consolida il primato nella classifica del Mondiale piloti confermando il suo momento d’oro. L’australiano al via si incolla alla Red Bull di Max Verstappen, scattato dalla pole position, e attende l’occasione giusta per sferrare l’attacco. La superiorità della McLaren è evidente, Piastri affonda il colpo nel corso del 14esimo giro e si prende la prima posizione di prepotenza. Verstappen deve lasciare strada anche a Norris, che sale al secondo posto nella 19esima tornata e blinda la doppietta McLaren. La coppia di testa controlla agevolmente la situazione e archivia senza patemi l’unico pit-stop della giornata. Piastri passeggia con un ampio margine su Norris, mai in condizione di attaccare il compagno.

Ferrari, nuovo flop e Hamilton sbotta

Russell strappa la terza posizione a Verstappen, che non ha il passo per andare all’assalto della Mercedes. Lontane dal podio, con l’ennesima prestazione anonima, le Ferrari. Leclerc chiude settimo davanti a Hamilton con un ‘sorpasso’ a 4 giri dalla bandiera a scacchicon tensione nei team radio di Leclerc e Hamilton nei confronti della squadra. Tutto accade al giro 38, quando il britannico chiede lo scambio di posizioni per mettersi sulle tracce del sesto posto occupato da Kimi Antonelli (Mercedes) ritenendo di avere il passo giusto e in modo perentorio dice: : “Devo restare qui tutta la gara? Non è un buon gioco di squadra” e poi aggiunge: “Dirò solo una cosa, questo non è un buon gioco di squadra“. Lewis passa, ma Leclerc non ci sta.

Al giro 39, con il benestare del team principal Vasseur, c’è l’ok allo swap : Hamilton viene fatto passare da Leclerc e diventa settimo nella classifica del gran premio. Il ritmo del britannico però non è quello giusto per andare realmente all’attacco di Antonelli. Di qui Leclerc si apre via radio e comincia a pressare il muretto: “Però adesso deve andare veloce. Ora sono io in aria sporca, non sapevo che Sainz fosse così vicino“. “Volete che faccia passare anche lui?”, la domanda di Hamilton, che fa calare il sipario su una giornata da dimenticare per il Cavallino, che dovrà andare a caccia di un improbabile riscatto in casa, il 18 maggio nel Gp dell’Emilia Romagna a Imola.

Il momento è caldissimo. Lo è a tal punto che le telecamere nel finale non mollano un attimo le due Ferrari e lasciano del tutto perdere le McLaren che navigano con serenità verso il successo. E nel frattempo viene trasmesso anche un altro passaggio del team radio furioso di Hamilton: “In Cina, quando mi avete chiesto di cedere la posizione, l’ho fatto. Andiamo, ragazzi!“. E ancora: “Prendetevi un tè mentre ci pensate“.

Le classifiche

Piastri allunga in vetta al Mondiale piloti con 131 punti e si porta a +16 su Norris , che insegue a quota 115. Verstappen, terzo con 99 punti, fatica a rimanere nella scia. Nel Mondiale costruttori, la McLaren vola a 246 punti e ha già oltre 100 lunghezze di vantaggio sulla Mercedes, seconda a 141. La Ferrari è quarta a quota 94, a 11 punti dalla Red Bull.

F1, classifica piloti dopo Gp Miami

1) Oscar Piastri (McLaren) 131

2) Lando Norris (McLaren) 115

3) Max Verstappen (Red Bull) 99

4) George Russell (Mercedes) 93

5) Charles Leclerc (Ferrari) 53

6) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

7) Lewis Hamilton (Ferrari) 41

8) Alexander Albon (Williams) 30

9) Esteban Ocon (Haas) 14

10) Lance Stroll (Aston Martin) 14

F1, classifica costruttori dopo Gp Miami

1) McLaren 246

2) Mercedes 140

3) Red Bull 104

4) Ferrari 94

5) Williams 37

6) Haas 20

7) Aston Martin 14

8) Racing Bulls 9

9) Alpine 7

10) Sauber 6