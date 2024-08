Google condannato negli Usa: “Monopolio, violate leggi antitrust”

Google colpevole di aver violato la legge antitrust statunitense con la sua attività di ricerca. Lo ha stabilito oggi un giudice federale, come rende noto la Cnn. “Dopo aver attentamente considerato e soppesato le testimonianze e le prove, la Corte giunge alla seguente conclusione: Google è un monopolista e ha agito come tale per mantenere il suo monopolio”, ha scritto oggi il giudice distrettuale americano Amit Mehta. Google “ha violato la Sezione 2 dello Sherman Act“.

L’azienda Google evidenzia il giudice, ha speso decine di miliardi di dollari in contratti di esclusiva, per assicurarsi una posizione dominante come fornitore di ricerca predefinito a livello mondiale su smartphone e browser web. Questi contratti gli hanno dato la possibilità di bloccare potenziali rivali come Bing e DuckDuckGo di Microsoft, come sostiene il governo degli Stati Uniti in una storica causa antitrust intentata durante l’amministrazione Trump. Il caso è il primo processo antitrust che contrappone il governo federale a una società tecnologica statunitense in più di due decenni.

Adesso secondo il giudice quella posizione di potere ha portato a comportamenti anticoncorrenziali, che devono essere fermati. Nello specifico, gli accordi esclusivi di Google con Apple Inc., Samsung Electronics Co. e altri nel corso di decenni per il posizionamento privilegiato su smartphone e browser web. e altri attori chiave nell’ecosistema mobile sono anticoncorrenziali, ha affermato Mehta. Google ha anche applicato prezzi elevati nella pubblicità associata alla ricerca, che riflettono il suo potere monopolistico nella ricerca, ha aggiunto il giudice. Il giudice Amit Mehta di Washington ha affermato che i 26 miliardi di dollari di pagamenti dell’unità Alphabet Inc. hanno effettivamente bloccato qualsiasi altro concorrente dal successo sul mercato.

Il provvedimento non include rimedi per il comportamento di Google . Il giudice Mehta deciderà ora in merito, costringendo potenzialmente l’azienda a cambiare il suo modo di operare o a vendere parte della sua attività