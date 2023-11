Gli editori della Gazzetta del Mezzogiorno a Bari licenziano, mentre a Grottaglie fanno affari (con soldi pubblici) per 20 anni !

Mentre l’ accoppiata CISA-ECOLOGICA società co-editrici al 50% della EDIME srl società editrice della Gazzetta del Mezzogiorno licenzia 47 giornalisti, a causa del crollo delle vendite del giornale in edicola, si aggiudicano in ATI (associazione temporanea d’impresa) da Aeroporti di Puglia la concessione ventennale per la realizzazione di attività di “Disassembly, Dismantling & Recycling Aircrafts“. Disassemblaggio, smantellamento e riciclo, tradotto: dare una nuova vita agli aeromobili giunti a fine vita e recuperare materiali. L’aggiudicazione non compare al momento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Aeroporti di Puglia, il cui ufficio stampa da noi contattato ci ha riferito che avverrà nelle prossime ore.

L’operazione voluta tra la Società aeroportuale e l’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia prevedeva una selezione concorrenziale tra operatori del settore per raccogliere entro lo scorso 2 maggio le manifestazioni di interesse. Il particolare che potevano partecipare operatori economici che hanno già esperienza e competenze nell’attività industriale aeronautica, logistica o servizi strumentali, che nè la Cisa non ci risulta avere, mentre ad onor del vero Ecologica già si occupa di demolizioni di vagoni ferroviarie.

Stiamo parlando di un’ operazione che frutterebbe nel suo complesso diversi milioni di euro . A livello mondiale, la dimensione del mercato commerciale del riciclo degli aerei nel 2021 è stata valutata 5,95 miliardi di dollari con una previsione di crescita nel 2022 fino a 6,74 miliardi e 15,35 milioni di dollari entro il 2032.

“Il nostro compito è quello di sviluppare modelli di business complementari al trasporto aereo e di metterli a disposizione del mondo delle imprese. La scelta dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie non è casuale. Riteniamo infatti che Taranto sia l’unico posto in Puglia in cui ci sia una competenza specifica in questo settore, trattandosi per altro di un’attività industriale compatibile con il modello di business individuato nel Piano Strategico di Aeroporti di Puglia”, dichiarò a suo tempo il presidente di Aeroporti di Puglia, aggiungendo “L’obiettivo di questo bando è dare all’aeroporto di Grottaglie la centralità che merita per generare sviluppo e occupazione“, mentre l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci spiegava che “L’obiettivo di questo bando è dare all’aeroporto di Grottaglie la centralità che merita per generare sviluppo e occupazione“.

Leonardo Aerostrutture aveva deciso tempo fa di far nascere un proprio stabilimento e quest’anno ha annunciato che non ci sarà neppure un’ora di cassa integrazione grazie al progetto del drone europeo della Difesa, “Euromale“, ma soprattutto per il rilancio degli ordini per il Boeing 787 grazie al contratto sottoscritto dalla compagnia di bandiera araba e il nuovo vettore Riyadh Air e la compagnia americana per la fornitura di 121 aerei. Secondo gli ultimi dati Istat il distretto aerospaziale pugliese nei primi 9 mesi del 2022 ha visto l’export attestato a 234 milioni di euro, con una flessione di 38 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021. Poi nel terzo trimestre la ripresa con un considerevole +24,9.

Aeroporti di Puglia e Leonardo spa nella scorsa primavera hanno sottoscritto un contratto per la sub-concessione ventennale dell’Hangar two dell’ Aeroporto di Grottaglie (Taranto), una struttura di circa 9000 metri quadri, con annessi 1.400 metri quadri di uffici ed aree circostanti, che Leonardo destinerà allo sviluppo del progetto del drone europeo ‘Euromale’ che vede interessati, oltre all’Italia, i governi di Francia, Germania e Spagna.. A firmare il contratto per Adp, il presidente Antonio Maria Vasile; per Leonardo il capo divisione Aerostrutture, Stefano Bortoli, e Maurizio Rosini, responsabile Operations Aerostrutture.

L’aeroporto di Grottaglie è stato riconosciuto quale piattaforma logistica integrata per l’attività di ricerca, sperimentazione e test di prodotti aeronautici a cui, successivamente, con l’atto di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del maggio 2018 si è aggiunta la designazione di ‘Spazioporto nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore dei voli suborbitali’.