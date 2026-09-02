Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report

La giornalista lo ha annunciato in una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini: : "Faccio un passo indietro nella speranza di aiutare la trasmissione"

Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. La giornalista, in una mail i nviata al direttore dell’approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha comunicato di voler fare un passo indietro per il bene della trasmissione. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.

La decisione della Presutti è maturata al termine di una giornata caratterizzata dall’incontro tra la direzione Approfondimento Rai e la redazione di Report a via Teulada, dove sono giunti anche i due conduttori. Giornalisti e dirigenza si sono confrontati in un clima tra momenti di dialogo pacato ma serrato a momenti di tensione. A quanto apprende l’Adnkronos lo scambio tra i vertici e i giornalisti si è sviluppato con “alti e bassi”, tra momenti di dibattito misurato e altri più tesi. A confrontarsi con lìazienda tutta la redazione storica del programma di inchiesta, che ha minacciato di dimettersi in blocco in caso di conferma dei conduttori indicati dalla Rai.

Il motivo della rinuncia

“Faccio volentieri un passo indietro, nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire” ha scritto Giulia Presutti nella mail al direttore Corsini. “Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda – ha sottolineato – non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Spero che Report continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto“ ha concluso la giornalista.