Giorgia Meloni commenta con Bruno Vespa i risultati delle elezioni

Giorgia Meloni si è collegata in diretta da Borgo Egnazia con Bruno Vespa su RaiUno in vista del G7 in Puglia con un’intervista nella quale ha commentato con evidente legittima soddisfazione i risultati delle elezioni europee 2024. Il collegamento con la premier è avvenuto in vista del summit dei grandi della Terra, al quale parteciperà anche Papa Francesco Bergoglio.

Il Papa sarà in Puglia, a Borgo Egnazia, venerdì pomeriggio, per intervenire al G7 nella sessione dedicata all’intelligenza artificiale. Come rende noto il bollettino della S. Sede il decollo dell’elicottero papale, , è previsto alle 11. 30 con atterraggio a Borgo Egnazia alle 13. Il Pontefice rientrerà dal G7 presso la Santa Sede alle 20.30. Come aveva spiegato nei giorni scorsi il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, venerdì il Papa avrà incontri bilaterali a latere del G7 con diversi capi di Stato che hanno chiesto di incontrarlo. Parolin ha spiegato che Papa Francesco incontrerà certamente il presidente Usa Joe Biden.

Fonti del governo hanno reso noto che è stato previsto un aumento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate al quale è demandato il controllo del territorio in occasione del G7 in Puglia, in attuazione di quanto contenuto nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, con disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

Nel comunicato di Palazzo Chigi si legge che “l’articolo 10 prevede disposizioni di spesa a quel fine, oltre che a copertura degli oneri derivanti dai servizi di ordine pubblico che verranno predisposti dalle Forze di polizia” in occasione del summit per “garantire la difesa aerea e marittima nell’area» davanti alla costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi“. Le coperture finanziarie previste dal Governo Meloni sono necessarie da “implementare i turni di servizio delle squadre dei vigili del fuoco che devono assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente” e «per posticipare (non prima del 31 dicembre 2024) l’assunzione straordinaria di parte di un contingente di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (da assumere secondo la vigente normativa non prima del 1° ottobre 2023), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco“.