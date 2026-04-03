Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo

L'attuale sottosegretario alla Cultura prende il posto di Daniela Santanchè. Meloni: "La sua esperienza sarà un valore aggiunto"

Gianmarco Mazzi, attuale sottosegretario alla Cultura , è stato scelto come nuovo ministro del Turismo. prendendo il posto di Daniela Santanchè, che aveva rassegnato le dimissioni dal dicastero la settimana scorsa dopo le pressioni di Palazzo Chigi. Mazzi è da sempre ritenuto politicamente molto vicino all’ attuale presidente del Senato Ignazio Larussa, cioè di colui che nè sempre stato il principale “sponsor” della Santanchè. “Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell’economia italiana. – ha detto Mazzi, dopo il giuramento al Quirinale – Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami. Porterò avanti l’impegno in modo responsabile, con la massima energia e dando continuità al lavoro svolto dal Ministro Daniela Santanchè”. “Un ringraziamento anche al Ministro Alesandro Giuli, lavorare insieme alla cultura è stato entusiasmante e continueremo a farlo”, ha concluso.



Meloni, buon lavoro a Mazzi, sa riconoscere talento

“Buon lavoro a Gianmarco Mazzi, nuovo Ministro del Turismo . La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacita’ di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l’Italia nel mondo e a rafforzare sempre di più l’attrattività della nostra Nazione”. Cosi’, in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, allegando una fotografia del giuramento al Quirinale, insieme con Mazzi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nato il primo luglio 1960 a Verona dove da sempre risiede, Mazzi frequenta studi classici, laureandosi in Giurisprudenza con una tesi di diritto amministrativo “L’intervento pubblico nel campo dello spettacolo fra promozione culturale e mercato”. Nel 1981, si legge sulla sua biografia ufficiale sul sito del Ministero della Cultura, prende parte al “Primo Corso di Direzione per Società Sportive“, organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio presso il Centro di Coverciano. Lo stesso anno, a fianco di Mogol e Gianni Morandi, e con Gianluca Pecchini, avvia il progetto di solidarietà della “Nazionale Cantanti“ che gli consente di conoscere e frequentare proficuamente il mondo del volontariato italiano e internazionale.

Nel 1984 inizia a dedicarsi ad attività culturali e manageriali nel mondo della televisione e dell’ entertainment. Negli anni 1986/87 segue, a fianco di Caterina Caselli, l’iniziativa discografica per giovani talenti, denominata “Espressione Musica” che consentirà la “scoperta” di importanti artisti tra cui Ligabue; sempre nel 1987 collabora con Fabrizio De André e i Pooh e nel 1988 partecipa al progetto Dalla-Morandi. Nel 1992 promuove a Los Angeles l’incontro tra Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Michael Jackson; nello stesso anno, con la Nazionale Cantanti, organizza a Roma “La Partita del Cuore” che porterà allo Stadio Olimpico oltre 85.000 persone per un ascolto televisivo di 6 milioni di spettatori; evento che da allora rappresenta un appuntamento fisso di Rai1.



Dal 1992 cura l’attività artistica e televisiva di Adriano Celentano , per il quale nel 2012 organizza due serate evento in diretta dall’Arena di Verona, seguite in TV da oltre 9 milioni di telespettatori. Nel 1994 partecipa all’ideazione e realizzazione delle sedici puntate della trasmissione televisiva “Rock Cafè“. Dal 1995 al 1997 ricopre l’incarico di “Direttore della comunicazione” per la CGD del gruppo multinazionale Time Warner. Nel 1997 partecipa alla realizzazione dell’album discografico “Mina Celentano“. Nel 1999, sempre in collaborazione con il Clan e Adriano Celentano, realizza la trasmissione televisiva “Francamente me ne infischio” (vincitrice della “Rosa d’oro” al Festival Internazionale di Montreux).

Nel 2000 con la Nazionale Cantanti organizza la “Partita del Cuore per la pace” allo Stadio Olimpico di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, di Shimon Peres, di Yasser Arafat e di autorevoli esponenti dello sport e dello spettacolo quali Pelé, Michael Schumacher e Sean Connery. Nella primavera del 2001 cura la realizzazione della nuova trasmissione di Celentano “125 milioni di cate” (a cui seguirà nel 2005 “RockPolitik”) e la mini-serie “De Gasperi”.

Attività umanitarie e primi incarichi in Rai

Nell’aprile 2003 si reca a Baghdad per portare aiuti umanitari insieme alla Croce Rossa Italiana, a Gianni Morandi e a Luca Barbarossa; per questa iniziativa la delegazione riceverà un prestigioso riconoscimento dei Nobel per la Pace, il “Manforpeace Award”, consegnato il 28 novembre 2003 in Campidoglio a Roma dal Dalai Lama e da Mikhail Gorbaciov. Nel mese di luglio 2003, in qualità di consigliere del Direttore Generale della Rai, sovrintende all’organizzazione del Festival di Sanremo. Nel 2004 svolge attività di consulente per il Ministero delle Comunicazioni (ministro Gasparri)

La direzione del Festival di Sanremo

Il 30 luglio 2004 gli viene affidata la direzione del Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis, incarico che ricopre nel 2006 con Giorgio Panariello come conduttore, nel 2009 nuovamente con Paolo Bonolis e nelle edizioni 2010, condotta da Antonella Clerici e 2011/2012, condotte da Gianni Morandi, per un totale di 6 direzioni artistiche della principale rassegna discografica italiana. L’edizione del 2011 sarà dedicata al 150° anniversario dell’Unità d’Italia con una serata evento organizzata in collaborazione con la Presidenza della Repubblica.

la premier Giorgia Meloni, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ed il neo-ministro Gianmarco Mazzi

Grandi eventi e collaborazioni artistiche

Nel 2007 collabora con Riccardo Cocciante per il quale promuove l’opera musicale “Giulietta e Romeo“ che l’1 giugno debutta trionfalmente all’Arena di Verona con dieci rappresentazioni e oltre 100.000 spettatori. Dal 2009 al 2013 realizza, per Rai1 prima e per Canale 5 poi, lo spettacolo del “1 giugno” dedicato integralmente all’opera lirica. Sempre all’Arena di Verona realizza due grandi eventi, il già ricordato ritorno “live” di Adriano Celentano con due concerti nel 2012 e nel 2013 due serate con Gianni Morandi. Il 22 giugno del 2014 e il 4 dicembre 2015 realizza per Rai1 due eventi di Dario Fo, il primo dedicato a “San Francesco“, il secondo a “Maria Callas” con la partecipazione di Paola Cortellesi. La collaborazione con Dario Fo dura fino alla sua scomparsa; nel 2016/2017, insieme al figlio Jacopo, lavora alla realizzazione di una serie intitolata “Dario Fo e Franca Rame, la nostra storia“, un affresco lungo quasi un secolo sulla storia del teatro e della società italiana attraverso i lavori e la biografia del Premio Nobel e della sua compagna d’arte e di vita.

Il 30 aprile 2015 viene scelto per organizzare in mondovisione l'”opening” di Expo 2015 , da Piazza del Duomo a Milano, con la partecipazione di Andrea Bocelli, Lang Lang e l’Orchestra della Scala. Nel 2016 organizza una serie di spettacoli televisivi di grande successo con Zucchero, Mogol, Andrea Bocelli e Massimo Giletti. Il primo luglio 2017 realizza il progetto televisivo “La notte di Vasco”, con il record di 230.000 persone al concerto-evento Modena Park ottenendo lo strabiliante risultato di share del 36% per la diretta Rai1.

Progetti televisivi e talent show

Nell’autunno 2017 lancia il progetto “SanremoYoung” che viene realizzato nel 2018 e nel 2019. Nel 2019, 2020 e 2021 collabora a SanremoGiovani e alle edizioni Sanremo 2020, 2021 e 2022 di Amadeus. Dal 2018 al 2020 è con Adriano Celentano nel progetto del film in animazione “Adrian“. Nel 2020 segue il progetto “The Voice Senior” su Rai1, riconfermato nel 2022. Nel 2013 e nel 2014 segue artisticamente il talent show di Rai2 “The Voice”.

Ruoli istituzionali e all’Arena di Verona

Per Fondazione Arena di Verona realizza con Rai la produzione televisiva di “Zeffirelli, l’ultimo sogno”, trasmesso in mondovisione da Rai1 il 21 giugno 2019, in occasione della scomparsa del grande artista e un ciclo di tre serate evento denominato “La grande opera all’Arena di Verona” condotte per Rai3 da Pippo Baudo e Antonio Di Bella nel 2021 e da Luca Zingaretti nel 2022. Il 2 giugno del 2020 produce, sempre dall’Arena, “Il Canto degli Italiani” interpretato da Vittorio Grigolo che verrà trasmesso da Rai1, subito dopo il TG delle 20.00, per celebrare la Festa della Repubblica; questa tradizione si è poi consolidata nel 2021 con Il Volo e nel 2022 con Gianni Morandi. Dal 2017 al 2022 ha ricoperto il ruolo di direttore artistico e amministratore delegato della società che all’Arena di Verona gestisce le attività televisive e live all’Anfiteatro. Dalla nascita del governo Meloni, nell’autunno del 2022, ricopre il ruolo di sottosegretario alla Cultura.

Le congratulazioni dei colleghi

“Congratulazioni all’amico Gianmarco Mazzi. Sono certo che, con la sua esperienza e capacità, saprà interpretare al meglio il ruolo di ministro del Turismo, valorizzando un settore strategico per l’economia nazionale”, scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, rivolge a Gianmarco Mazzi le sue “congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di ministro del Turismo. Ci lega la comune e fiera appartenenza veronese. Sono certo che saprà valorizzare l’esperienza maturata in un settore strategico per il Paese”.