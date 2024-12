Germania: auto su folla al mercatino di Natale a Magdeburgo.”Due morti e 68 feriti, nessun italiano coinvolto”

Un déjà vu della morte, ancora una volta a Natale. Un’auto si è schiantata contro una folla di persone in un mercatino natalizio a Magdeburgo, in Germania, località che si trova a circa due ore di macchina a ovest di Berlino, provocando diversi morti e feriti. La polizia ha arrestato il conducente dell’auto che si è schiantata contro un mercatino di Natale nella città di Magdeburgo, nella Germania centrale. Il conducente ha fermato l’auto e si è consegna alla polizia: ha alzato prima le mani in alto, poi si è sdraiato a terra lasciando che gli agenti lo ammanettassero. I primi 10-20 pazienti sono già stati accolti all’ospedale universitario di Magdeburgo. A confermarlo è st ato il capo del dipartimento di sicurezza della città, Tobias Teschner, al quotidiano tedesco Mitteldeutsche Zeitung.



Il cittadino saudita arrestato per la strage al mercato di Natale di Magdeburgo , Taleb A.,50 anni, medico specializzato in psichiatria e psicoterapia che lavora a Bernburg, sarebbe nato nel 1974 in Arabia Saudita, non era precedentemente noto alle forze dell’ordine come un estremista islamico. Lo riferiscono fonti della sicurezza alla Dpa. . L’uomo sarebbe arrivato in Germania nel 2006 e avrebbe agito da solo, come lupo solitario ed oggi con l’auto condotta, affittata poco prima, ha percorso circa 400 metri falciando la folla. Sul sedile del passeggero sarebbe stato ritrovato un bagaglio. L’impatto dell’auto con il mercatino pieno di gente, è stato devastante. Il bilancio delle vittime dopo qualche ora era ancora molto provvisorio ma la Bild ha riferito di almeno undici morti e decine di feriti.

La polizia tedesca sta conducendo un’operazione a Bernburg, la città a circa 45 chilometri da Magdeburgo dove era residente il cittadino saudita responsabile dell’attacco al mercatino di Natale. Lo scrive il giornale Mitteldeutsche Zeitung, che riferisce di agenti pesantemente armati che hanno fatto irruzione in una casa di Christianstrasse. La polizia non ha però confermato al momento che l’operazione sia collegata all’attentato.

I video dell’accaduto mostrano il panico e il fuggi fuggi che ha fatto seguito all’irruzione dell’auto, una Bmw scura affittata poco prima, tra gli stand. Panico, urla, ambulanze. Il mercatino dell’Alter Markt si è trasformato in un film dell’orrore. “Sembrava una guerra”, hanno riferito alcuni testimoni. Una follia omicida che riporta alla memoria l’attentato al mercatino di Natale di Berlino otto anni fa, quando un tir travolse la folla il 19 dicembre, al termine di un anno in cui la Germania fu funestata dagli attacchi di matrice islamica.

Erano gli anni in cui il terrore dell’Isis si riversò in Europa, seminando morti e paura al Bataclan, a Nizza, a Wurzburg, a Monaco di Baviera. “I fatti di Magdeburgo lasciano presagire al peggio“, ha dovuto ammettere anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz che domani si recherà sul posto insieme al ministro degli Interni Nancy Faeser – ha commentato l’attacco su X: “I rapporti da Magdeburgo suggeriscono qualcosa di brutto. I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie. Siamo al vostro fianco e al fianco del popolo di Magdeburgo. I miei ringraziamenti vanno ai soccorritori impegnati in queste ore ansiose”.

Pochi minuti dopo la tragedia il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato: “Stiamo seguendo e dalle immagini che ci sono, sembra un attentato” mentre fonti della Farnesina hanno fatto sapere che dalle prime verifiche non ci dovrebbero essere italiani tra le vittime, anche se le verifiche sui connazionali proseguono.

Se la matrice terroristica dovesse essere confermata , come tutto lascia prevedere, sarebbe un repentino ritorno per la Germania all’incubo degli attentati, ed ancora una volta il Natale come scenografia. Nel Paese, nel corso delle elezioni europee, si erano susseguiti attacchi contro alcuni candidati dei socialisti e dei Verdi, ma a finire nel mirino erano stati anche attivisti dell’ultradestra dell’Afd.

La tragedia di Magdeburgo, la città di Ottone I situata a 130 chilometri da Berlino , arriva in un momento peraltro già molto delicato per il governo tedesco, con un cancelliere dimissionario e le nuove elezioni fissate per il prossimo 23 febbraio. E soprattutto, con il partito estremista dell’Afd dato in costante ascesa e pronto a rilanciare le sue istanze securitarie, anti-migranti e spesso oltre il limite del razzismo.

Il primo bilancio ufficiale dell’attentato al mercatino di Natale in Germania è di un morto e 68 feriti. Lo ha reso noto il sindaco di Magdeburgo. L’emittente tedesca Ntv parla di 15 feriti gravi, 37 in condizioni meno gravi e 16 leggermente feriti. Nell’attentato al mercatino di Magdeburgo sono morte stasera almeno due persone, un adulto e un bambino piccolo. Lo ha detto il presidente della regione Sassonia-Anhalt Reiner Haseloff.



Le reazioni internazionali

Von der Leyen: “Atto brutale e codardo; va punito”

“I miei pensieri oggi vanno alle vittime dell’atto brutale e codardo di Magdeburgo. Le mie condoglianze vanno ai parenti e agli amici, e i miei ringraziamenti alla polizia e ai soccorritori. Questo atto di violenza deve essere indagato e punito severamente”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Meloni, no spazio alla violenza nelle nostre democrazie

“Sono profondamente scioccata dal brutale attacco che ha colpito la folla inerme al mercatino di Natale a Magdeburgo”, dice Giorgia Meloni. “Sono vicina, con tutto il governo, alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutto il popolo tedesco. La violenza non deve avere spazio nelle nostre democrazie“, aggiunge la presidente del Consiglio.

Macron, profondo shock per orrore Magdeburgo

“Sono profondamente scioccato dall’orrore che ha colpito stasera il mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania. Penso alle vittime, ai feriti, ai loro cari e alle loro famiglie. La Francia condivide il dolore del popolo tedesco ed esprime la sua piena solidarietà”: lo scrive in un messaggio pubblicato su X il presidente francese, Emmanuel Macron.

Rutte sente Scholz per condoglianze; Nato è con voi