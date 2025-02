Formula Uno: a Londra presentazione spettacolare di piloti, livree e della nuova Ferrari

Uno spettacolo in diretta tv e streaming mondiale dove i protagonisti indiscussi e maggiormente attesi erano la nuova Ferrari ed il suo nuovo pilota pluricampione mondiale Luis Hamilton, che la sfilato sul palco vestito per la sua prima volta con la tuta rossa

di Silvia Signore

Si è appena conclusa a Londra la grande serata che ha visto protagoniste le livree delle monoposto dei 10 team di Formula 1 che saranno le protagoniste del prossimo campionato che inizierà a marzo in Austrialia, il vero “evento” in cui si potranno realmente testare le macchine. Un mega spettacolo per festeggiare il 75° campionato della storia della formula 1 in una giornata importante, il 18 Febbraio nonché il giorno del compleanno di un uomo che ha scritto la storia della Formula 1: Enzo Ferrari.

Il tappeto rosso, i video dei piloti Senna, Lauda e Schumacher , le macchine presentate come in discoteca. Dopo aver ospitato Adele, Justin Bieber, i Rolling Stones, l’O2 di Londra ha accolto questa sera la presentazione della imminente prossima stagione Formula 1. Per la prima volta in 75 anni di storia della Formula Uno, le dieci scuderie hanno presentato tutte insieme in un evento unico le proprie livree (i colori e le divise) con le quali correranno la nuova stagione, che prenderà il via il 16 marzo sulla pista di Melbourne in Australia.

Una serata spettacolare, che ha visto susseguirsi momenti di grande emozione e ilarità grazie alla presenza del presentatore della serata Jack Whitehall che ha aperto la serata scherzando sui principali protagonisti, piloti e team manager della Formula1. Uno spettacolo trasmesso in diretta tv e streaming mondiale dove i protagonisti indiscussi e maggiormente attesi sono stati la nuova Ferrari ed il suo nuovo pilota pluricampione mondiale Lewis Hamilton, che ha sfilato sul palco vestito per la sua prima volta con la tuta rossa accolto da un boato di applausi e gioia, un immagine questa che fa ancora molto effetto ed alla quale ci si deve ancora abituare.

La serata ha seguito l’ordine della classifica del campionato costruttori, la prima livrea ad essere presentata è stata quella della Kick Sauber, classificatasi ultima nel campionato e presentata sul palco della O2 Arena dall’ex team principal della Ferrari, Mattia Binotto e dai piloti Nico Hulkneberg e Gabriel Bortoleto. La seconda scuderia a mostrare la propria livrea è stata la Williams, accompagnata sul palco dal proprio team principal James Vowlese e dai piloti Carlos Sainz ed Alexander Albon.

Il terzo team è stato quello della Racing Bulls, squadra “satellite” della Red Bull , che ha presentato la proprio monoposto lasciando tutti sorpresi, data la scelta del team di usare colori nuovi come il bianco che è diventato il colore dominante della livrea. Quarta scuderia a mostrare la livrea della nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2025, è stato il team americano Haas che ha presentato la VF-25 con la presenza dei due piloti Esteban Ocon e Oliver Bearman in uno show in perfetto stile “yankee”.

Quinto team a presentare la propria monoposto, accompagnata dalla musica di Brian Tyler, è l’Alpine che si mostra con una livrea molto simile a quella dello scorso anno con il rosa come colore predominante per quel che riguarda la parte frontale, ed il blu invece a coprire gran parte del corpo centrale della vettura. Sul palco insieme al team principal Oliver Oakes i due piloti titolari Pierre Gasly e Jack Doohan, che si avvarranno della esperienza e consulenza esecutiva di Flavio Briatore, rientrato nel “circo” della F1.

A seguire è stato il momento dell’Aston Martin che ha presentato la livrea della nuova monoposto, con un video di apertura in stile “James Bond 007″, risultata molto simile a quella dello scorso anno con il verde come colore dominante spezzato solo da qualche striscia gialla e il nero nella parte bassa delle fiancate laterali. Sul palco insieme alla vettura erano presente i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll ed il team principal Andy Cowell. In casa Aston Martin c’è forte attesa per la prossima stagione, quella del 2026, stagione che porterà molti cambiamenti dovuti al cambio di regolamento e che vedrà il geniale Adrian Newey, ex Red Bull, come partner tecnico della scuderia.

Settima squadra a presentare la sua monoposto è stata la Mercedes. Il team delle Frecce d’argento ha svelato la livrea della propria monoposto alla quale sono stati apportatati pochi cambiamenti rispetto alla versione 2024 con un musetto su cui spicca il color grigio mentre il nero e il verde dominano il resto della monoposto. Sul palco insieme al team principal Toto Wolff presenti anche i piloti George Russell ed il più giovane pilota del campionato di quest’anno, l’ italiano Andrea Kimi Antonelli. “Congratulazioni alla nuova F1, questo è un evento miliare, spero se lo stiano godendo tutti“, ha commentato il team principal Wolff.

Quindi è arrivato momento della Redbull Racing con il team principal Christian Horner che dopo un lungo video di presentazione ha speso alcune parole per introdurre la nuova monoposto della Red Bull guidata del campione del mondo in carica Max Verstappen e dal suo nuovo compagno di squadra Liam Lawson.

L’atmosfera si è quindi colorata tutta di rosso: è il momento tanto atteso, quello della presentazione della livrea delle nuove monoposto 2025 della Ferrari. Presentazione che si è aperta con il ricordo del fondatore Enzo Ferrari, con un video che ha riassunto la storia della casa di Maranello e della sua squadra corse con una carrellata delle auto che hanno fatto la storia della Formula 1 e dell’automobilismo in generale.

Il presidente della F1, l’ex ferrarista Stefano Domenicali sorrideva entusiasta : “Eventi come questi avvicinano ancora più pubblico, sono un’opportunità unica” e commentando l’arrivo di Hamilton a Maranello ha aggiunto “Hamilton darà la carica a Leclerc” rappresentando l’Italia dell’alta velocità vera, e in F1 ce n’è tanta: la stagione 2025 sarà speciale. Il viaggio della nuova Ferrari è appena iniziato dall’astronave di Londra.

A chiudere la serata ovviamente la McLaren il team campione in carica del Mondiale costruttori, . Sul palco la MCL39 con la nuova livrea color papaya scortata dai piloti Lando Norris ed Oscar Piastri. Il team principal Andrea Stella (un ex Ferrari) ha presentato l’ultima monoposto della serata con gli stessi colori , ma le innovazioni tecniche sembra proprio che non manchino. “È una macchina molto innovativa, ma abbiamo voluto mantenere la livrea in continuità, in linea con la monoposto che ha vinto l’anno scorso” è stato il commento di Stella.