Fitto positivo al Covid19: negativi i primi 120 tamponi allo staff e giornalisti

A seguito di un primo screening eseguito dalle ASL di Bari, di Lecce e della BAT dopo che il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia è risultato positivo al Covid, sono stati effettuati, ad oggi, complessivamente oltre 120 tamponi tra giornalisti e staff dell’europarlamentare Raffaele Fitto, e sono tutti risultati negativi.

L’indagine epidemiologica è ancora in corso e si sta allargando a coloro che hanno avuto contatti con l’europarlamentare nei 14 giorni precedenti alla sua positività. Fitto e sua moglie, entrambi asintomatici, sono in isolamento domiciliare e le loro condizioni sono buone.

Sono circa 60 i tamponi eseguiti all’ Ospedale Di Venere di Carbonara (Bari) 25 presso il CTO di Bari, una quindicina tra Lecce e Barletta e la restante parte effettuati con l’impiego delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale.