1 Dicembre 2025 14:33
1 Dicembre 2025 14:33

Finisce il gelo ma arrivano le pioggie, le regioni più colpite

In arrivo una sequenza di passaggi di maltempo che caratterizzeranno buona parte della prima decade di dicembre, fino al Ponte dell’Immacolata

Domenica di sole, in prevalenza, sull’Italia ma da lunedì 1 dicembre arriva la pioggia in un contesto più autunnale dopo giornate tipicamente invernali. Dalla prossima settimana infatti è prevista una svolta a livello emisferico che avrà delle conseguenze dirette anche sul nostro Paese. Una vasta area di bassa pressione, presente a nord del Vecchio Continente, si estenderà verso sud, dall’Islanda fino al Mediterraneo, formando un vero e proprio “canale perturbato” diretto verso l’Italia.

Lungo questo flusso si muoveranno continui fronti, perturbazioni e impulsi di aria polare, che viaggeranno rapidamente lungo lo stesso percorso. Il risultato sarà una sequenza di passaggi di maltempo già da domani, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, che caratterizzeranno buona parte della prima decade di dicembre, fino al Ponte dell’Immacolata.

Le previsioni nel dettaglio

Oggi, domenica 30 novembre – Al Nord: pioviggine isolata in Liguria, nuvoloso altrove. Al Centro: via via più nuvoloso, ma asciutto. Al Sud: in prevalenza stabile e soleggiato.

Domani, lunedì 1 dicembre – Al Nord: molto nuvoloso, piogge sparse. Al Centro: variabile, rovesci su Toscana e Lazio. Al Sud: nubi sparse e schiarite.

Martedì 2 dicembre – Al Nord: molto nuvoloso. Al Centro: piogge su Lazio e Molise. Al Sud: piogge sparse in Campania e in Puglia

