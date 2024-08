Ferragosto sereno al Sud, con piogge sparse a Nord

Situazione sinottica con un ‘promontorio anticiclonico’ disteso su Mediterraneo ed Europa centrale, che sta portando sull’Italia tempo stabile e temperature al di sopra delle medie, anche di oltre 4-6 C. Saccatura atlantica in isolamento sull’Europa occidentale che da domani inizierà a muoversi sul Mediterraneo, interessando nelle giornata di Ferragosto la Sardegna con instabilità termo-convettiva e lieve calo termico.

Il caldo afoso non molla l’Italia e continuerà, con una lievissima flessione , anche dopo Ferragosto. Nella giornata di oggi, giovedì 15 agosto, sono 21 le città contrassegnate da bollino rosso, il livello di massima allerta, Venerdì 16 agosto, invece, le città in rosso scenderanno a 16 sulle 27 monitorate dal bollettino del ministero della Salute.

Ferragosto, bollino rosso in 21 città

Nel dettaglio, le 21 città contrassegnate oggi dal bollino rosso sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Domani 16 città in massima allerta per il caldo

Domani, venerdì 16 agosto, scenderanno quindi a 16 le città con allerta 3, la più alta . Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Trieste, Venezia, Verona. Scenderà quindi la morsa dell’afa in 11 città: in giallo Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Torino e Viterbo

La goccia fredda entro il weekend raggiungerà la nostra Penisola incentivando l’instabilità pomeridiana a partire dai rilievi e portando un lieve calo termico sul resto d’Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano all’inizio della prossima settimana l’alta pressione potrebbe cedere ulteriormente con l’arrivo di una nuova goccia fredda dall’Europa centrale, con annesso ulteriore calo termico su valori anche leggermente sotto media e possibilità di maltempo. Ancora presto tuttavia per scendere nel dettaglio

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito sulle regioni di nord-ovest, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su Liguria, Piemonte e sull’Appennino settentrionale; sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite, salvo qualche velatura in transito.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi con piogge sparse; nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità alta in transito su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni, salvo cieli coperti sulla Sardegna. Al pomeriggio attesi locali piovaschi in Appennino; precipitazioni sparse attese sulla Sardegna. In serata tempo del tutto asciutto con prevalenza di cieli sereni; ancora qualche residua pioggia attesa a nord della Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in aumento da nord a sud.