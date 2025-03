Federica Brignone vince la Coppa del mondo

Nonostante la cancellazione delle gare alla Sun Valley per troppa neve la sciatrice azzurra si aggiudica anche la Coppa di specialità di discesa libera

Federica Brignone ha conquista oggi la sua seconda coppa del mondo generale nello sci alpino femminile, dopo la cancellazione della discesa libera delle finali di Coppa del Mondo a Sun Valley. Il successo, cinque anni dopo il primo, arrivato in una stagione caratterizzata dall’annullamento della parte finale a causa della pandemia di Covid-19, con l’azzurra che aveva addirittura ricevuto il premio per posta. Con sole tre gare da disputare, i punti rimasti a disposizione sono 300 e l’elvetica Gut-Behrami non può più raggiungerla. La Brignone ha conquistato oggi matematicamente anche la coppa del mondo di specialità di discesa libera.

La certezza matematica della Coppa è arrivata alle ore 21 italiane odierne , quando la Fis, d’accordo con gli organizzatori americani di Sun Valley (Idaho, Usa), ha deciso di cancellare le discese maschile e femminile che avrebbero dovuto aprire le finali di Coppa. La nevicata notturna e il vento forte del mattino americano hanno reso troppo pericolose le condizioni di gara. La Brignone è quindi diventata aritmeticamente vincitrice della Coppa del Mondo assoluta: con 382 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami (1454 contro 1072) a tre gare dalla fine (considerando anche lo slalom del 27, sebbene non sia specialità della svizzera). Ma non solo: per Federica anche la coppa di specialità, la sua prima in discesa, in virtù dei 384 punti dell’azzurra contro i 368 di Cornelia Huetter. Tutto qui? Figuriamoci ! Domani, 23 marzo, alle 18 italiane c’è l’ultimo superG stagionale e la Brignone potrebbe aggiudicarsi anche la coppa di specialità, potendo gestire 5 punti di vantaggio in classifica sulla stessa Gut; martedì 25 marzo, alle 16.30 e 19 italiane, il gigante donne, con la carabiniera di La Salle che deve recuperare 20 punti nella classifica di specialità a Alice Robinson. Nella storia della Coppa del Mondo al femminile, solo due atlete sono riuscite nello stesso anno a conquistare il trofeo assoluto e tre coppette di specialità: una è Lindsey Vonn, l’altra è Mikaela Shiffrin. Non due nomi qualsiasi !

Chi è Federica Brignone

La Brignone nasce a Milano il 14 luglio 1990 da papà Daniele maestro e allenatore di sci e mamma Maria Rosa Quario, sciatrice professionista negli anni ’70 e ’80 e oggi nota giornalista. La famiglia si trasferisce dopo pochi anni in Valle d’Aosta, dove inizia a coltivare la passione per lo sci. Mette subito in mostra un grande talento e a soli 15 anni (il 1° dicembre 2005) fa l’esordio nel ‘Circo Bianco’, partecipando al gigante di Alleghe, una gara Fis. Nella stessa stagione debutta in Coppa Europa e vince i titoli italiani juniores di slalom e gigante. Nel dicembre 2007 partecipa alla sua prima gara in Coppa del mondo, un gigante a Lienz dove non riesce a qualificarsi per la seconda manche. Il 24 ottobre 2009 conquista i suoi primi punti in Cdm grazie al 21º posto nel gigante di Sölden, mentre il 28 novembre successivo, alla seconda gara stagionale sale sul podio, a soli 19 anni, giungendo terza nel gigante di Aspen.

La valdostana continua a bruciare le tappe e nel febbraio 2011 arriva l’argento in gigante ai mondiali di Garmisch, dove si inchina per pochi centesimi alla slovena Tina Maze. Dopo qualche anno di alti e bassi nell’ottobre 2015 arriva il primo successo in Cdm, con la vittoria nel gigante di Sölden. Nel 2018 ai Giochi di Pyeongchang, con il bronzo nell’amato gigante si mette al collo la prima medaglia olimpica.