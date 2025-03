F1. Tutte le novità della Ferrari dopo il Gp China

di Silvia Signore

Il “caso Ferrari”. A seguito alle squalifiche di Leclerc e Hamilton , un evento che ha destato molto stupore, l’attenzione mediatica si è spostata sugli eventuali problemi che la scuderia stava riscontrando senza considerare la “gelosia” di Leclerc provata nei confronti del suo nuovo compagno di squadra. Va ricordato che dopo il gran premio della Cina, la macchina guidata da Charles Leclerc è stata trovata sottopeso di un chilogrammo dopo i controlli tecnici, circostanza cha ha causato la squalifica del pilota monegasco, e anche per l’altra Ferrari guidata da Lewis Hamilton la problematica riscontrata riguardava lo skid.

Per spiegare brevemente cosa è lo skid, sulla Ferrari SF-25 del pilota britannico è stato riscontrato uno spessore del pattino inferiore al consentito e come previsto dal regolamento tecnico, il pattino sarebbe dovuto essere almeno 9 millimetri di spessore, mentre nelle tre misurazioni effettuate è risultato tra gli 8.6 e gli 8.5 mm. Quanto avvenuto nel post gara in Cina è stata una vera “mazzata” per la Ferrari. E’ la prima volta nella storia che due monoposto della Scuderia di Maranello sono state squalificate simultaneamente nella stessa gara. In passato era accaduto soltanto alle monoposto Renault nel Gran Premio del Giappone del 2019.

Il commento di Fred Vasseur dopo il Granpremio di Cina

“Il mio compito è saper analizzare gli aspetti positivi e negativi di ogni situazione per poter progredire. Ogni fine settimana ha i suoi aspetti positivi e negativi, e questo fine settimana ha avuto entrambi gli estremi. Purtroppo, ciò che spesso ricordiamo è l’ultima gara o l’ultimo evento. Quindi siamo tornati con un po’ di frustrazione, perché sentivamo di aver fatto un passo avanti rispetto all’Australia. Non si è tradotto in punti, è vero, ma penso che fossimo sulla strada giusta con molti aspetti positivi: la pole e la vittoria in volata di Lewis e la gara di Charles domenica. Ma anche in questo caso, anche le cose belle, bisogna saperle analizzare e comprendere per poter progredire” ha detto Fred Vasseur team principal della Ferrari che parlando di Hamilton ha aggiunto: “Essendo esigente con se stesso, è anche estremamente esigente con tutti. Quando sei alla Ferrari non sei mai bloccato nella normalità e nella vita di tutti i giorni. C’è ancora quella passione. Certamente ancora di più con Lewis. L’abbiamo visto in Cina questo fine settimana, l’abbiamo visto in Australia. Ora cerchiamo di starne alla larga. C’era gente che ci diceva: “Ah, avete fatto un sacco di rumore con Lewis quest’inverno“. No. È stata la stampa a fare molto rumore. Non abbiamo chiesto nulla. Abbiamo scattato una foto. Non abbiamo fatto nemmeno una intervista. Non abbiamo nemmeno fatto il lancio a Maranello. Quindi questo entusiasmo esiste, è insito nella squadra, nei piloti, ma non è qualcosa che cerchiamo. Dobbiamo solo conviverci. Lo considero un fatto positivo perché è bello avere dei tifosi che aspettano fuori ed sono emozionati. Mi piace quell’energia. Quando ti trovi a praticare uno sport così esposto – continua Vasseur – sai che dovrai vedertela con tutto questo. Abbiamo ricevuto molte critiche dopo il weekend in Cina, fa parte del gioco. La Formula 1 è uno sport molto pubblicizzato. Bisogna accettare di essere applauditi, è bello; ma possono arrivare anche le critiche, è una legge. La mia unica preoccupazione è che questo entusiasmo non danneggi il nostro lavoro o le nostre prestazioni”.

“Hamilton riesce a ottenere il massimo da tutti coloro che lo circondano perché è esigente con se stesso e funziona molto bene quando è esigente con gli altri. Tutti cambiamo in vent’anni, ma la caratteristica comune tra il Lewis di oggi e quello di 20 anni fa è che entrambi sono estremamente esigenti. I primi ad andare a correre la mattina, i primi a fare sport. – ha detto Vasseur – È il suo marchio di fabbrica e lo ha mantenuto. Ed essendo esigente con se stesso, è anche estremamente esigente con tutti. Ha la capacità di spronare un po’ ognuno. Quando si parla di prestazioni del pilota, non si considera solo la frenata all’ultimo minuto della curva 8. Lewis ci consente anche di cambiare la nostra visione. Non facciamo cose come la Mercedes, come la Red Bull, come la McLaren, ognuno agisce in modo diverso, ma nonostante tutto riusciamo tutti a finire nello stesso decimo. Lewis, a causa del suo background, ha esigenze diverse e pensa alle cose in modo diverso. E non sto dicendo che sia meglio o peggio. Ma ci aiuta. Alcune critiche che ha ricevuto sono state molto dure. Pensare che Hamilton sia logoro e sorpassato è duro. Ed è falso. Basti pensare alla sua ultima gara dell’anno scorso: partì sedicesimo e finì quarto, superando il compagno di squadra“.

Alla domanda se Charles Leclerc sia geloso di Hamilton , il team principal della Ferrari ha risposto: “È meno sotto i riflettori, è vero. Ma questo gli dà più tempo per sé, per fare altre cose, per stare con i suoi ingegneri. C’è del buono in questa situazione. Ci sarà forse un po’ di frustrazione, un po’ di gelosia, ma penso che Charles sia intelligente, capisca meglio la situazione e soprattutto veda il lato positivo di tutto questo. Può impegnarsi al 100% per raggiungere l’obiettivo sportivo“. La squalifica subita da Leclerc, certamente, non ha aiutato l’umore del campione monegasco: “Gli pneumatici sono solo una parte della spiegazione… Abbiamo anche perso un litro d’acqua perché il contenitore delle bevande di Charles perdeva. La riduzione del peso è sempre il risultato della somma di molti piccoli fattori. Per quanto riguarda il declassamento di Hamilton, è un problema che hai già riscontrato nel 2023 ad Austin con Leclerc… Dobbiamo essere stati troppo aggressivi. Ecco come stanno le cose. Questa delusione dimostra che siamo alla ricerca della perfezione e che, a volte, guardiamo troppo lontano. Siamo frustrati, ma la strada è giusta”.

Non aiutano neppure le polemiche su presunti favoritismi a favore di Leclerc, con la decisione di chiedere a Hamilton di lasciarlo passare in Cina: “Dimenticare di trasmettere – attacca Vasseur– che era stato Lewis a suggerire di far passare Charles è stato probabilmente meglio per lo spettacolo ed è stato un po’ meno sexy, un po’ meno noto alla stampa, scoprire che il campione aveva deciso di sua spontanea volontà di far passare il suo compagno di squadra. Eppure Lewis è un uomo di gran classe e sportivo. Una vera dimostrazione di professionalità e rispetto per la squadra. E non capita spesso che un sette volte campione del mondo dica: “Lascerò andare il mio compagno di squadra perché è più veloce di me“. Penso che ci saranno o si rischieranno molte più squalifiche in Formula 1. Dobbiamo distinguere tra i vari tipi perché un conto è assumersi dei rischi e un altro imbrogliare. Quindi è certo che più siamo sotto pressione, più intensa è la lotta, più dobbiamo avvicinarci a questi limiti e più rischi corriamo“.

Paolo Filisetti, l’ingegnere di tecnica della Formula 1 al telefono con l’ANSA ha spiegato come sono nati gli errori della scuderia di Maranello : “Gli errori probabilmente sono legati al fatto che quello della Rossa è un progetto ancora acerbo non solo in termini di prestazione ma anche di gestione della gara. Il problema emerso con Hamilton – ricorda Filisetti – era stato già notato a Melbourne con un consumo eccessivo della tavola e lì sembra che abbiano alzato la macchina da terra. In Cina c’era una necessità inferiore di alzare la vettura su una pista più liscia e priva di ondulazioni. 8,6 millimetri contro i 9 di consumo, vuol dire che contano i dettagli e al box Ferrari stanno imparando i dettagli di questa macchina sui parametri di assetto e quindi quell’errore ci può stare“.

“Molto meno quello che è accaduto alla macchina di Leclerc, sottopeso di 1kg. Vero è che tutti girano al limite, ci sono scusanti, ma non possono essere usate come alibi. – prosegue l’ingegnere ferrarista – Loro il consumo medio in termini di peso della monoposto l’hanno dovuto ricavare ma come ci sono riusciti gli altri dovevano riuscirci anche loro. La gara di Shanghai poi ha determinato un basso degrado delle gomme hard che ha permesso un solo pit-stop ed ha prodotto con Leclerc quello che è successo, ossia una diminuzione del peso dovuta all’estremo consumo della gomma a fine gara. Lo stesso sarebbe potuto accadere anche con Hamilton se si fosse fermato anche lui una sola volta, è ipotizzabile. Detto questo – ha concluso l’ingegnere di tecnica F1 – è inaccettabile una doppia squalifica per questo per un team come la Ferrari. Dovranno lavorare di più sulla cura dei minimi dettagli di procedura e su questo non lasciare nulla di intentato. Gli errori tecnici della Ferrari in Cina? Sono due casi diversi: per Hamilton il consumo della tavola è un errore veniale, più scusabile rispetto a quello del peso di Leclerc“.