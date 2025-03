F1, test conclusi in Bahrain: a Russell il Day-3 . Ferrari: Hamilton 6° e Leclerc 9°

di Silvia Signore

Si è concluso oggi il terzo ed ultimo giorno dedicato ai test svolti sul circuito di Sakhir, in Medio Oriente, giornate dedicate alle prove con un lavoro focalizzato su assetti, pneumatici e carburante delle monoposto che saranno le protagoniste del Mondiale 2025 che avrà inizio il 16 di marzo a Melbourne in Australia.

Nelle 25 ore di diretta è stato possibile iniziare a fare una prima valutazione sui team e sulle monoposto, che vanno considerate quindi sempre con il giusto peso, in quanto ogni team ha adottato le proprie strategie ed ha girato in pista per dare attenzione maggiore ad aspetti precisi concertandosi con particolare attenzione sulla verifica dei dati aerodinamici, e pertanto bisognerà aspettare l’inizio del campionato per vederne l’esito in gara.

Tre giorni di test molto intensi e produttivi per tutti i Team nonostante la condizioni meteorologiche differenti e insolite per il circuito del Bahrein, date dalla presenza di vento forte e temperature più fredde, giornate in cui abbiamo visto e vissuto un alternarsi di momenti di forte emozione e anche alcuni di grande ironia, come il riposino di Leclerc in garage che guardando Hamilton ha approfittato della classica “pennichella dopo pranzo” per riposarsi un po’ davanti agli occhi di tutti, immagini che hanno fatto il giro del web creando così momenti anche di grandi risate.

Ci sono stati anche momenti di forte emozione, come il debutto ufficiale di Hamilton: “Sensazione incredibile con la Ferrari.” ha detto il pilota britannico “I test sono sempre interessanti: per la prima volta si vede cosa i vari team hanno sviluppato e si può iniziare a prendere confidenza con la monoposto e con l’anno che ci aspetta. Essere qui con la Ferrari e salire sulla SF-25 qui è una sensazione incredibile. Il nostro programma prevede di provare diverse cose – spiega ancora il pilota britannico -, raccogliere quanti più dati possibili e familiarizzare con la vettura, e oggi abbiamo già imparato molto. È troppo presto per capire davvero i valori assoluti, ma tutto sembra procedere per il verso giusto e come squadra stiamo lavorando sul modo migliore per ottimizzare ogni discesa in pista”

Si chiudono tre giornate con tanti dubbi ma un’unica certezza che vede la McLaren come la squadra più preparata, grazie anche a Lando Norris che ha portato a casa il secondo miglior tempo dei test con 1:30.430. Con la vittoria del Campionato costruttori dello scorso anno ed il regolamento rimasto invariato è naturale che i rapporti di forza non siano cambiati di molto. E che possano essere quattro i team a giocarsi la vittoria del mondiale costruttori: McLaren, Ferrari, Mercedes e RedBull Racing.

A proposito del team Mclaren, Charles Leclerc ha detto : “E’ difficile sbilanciarsi, sembra una macchina molto forte, ma è presto per poterlo dire. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e non lasciarci prendere da quelle che possono sembrare le prime gerarchie. Noi abbiamo ancora un po’ di lavoro da fare”.

Per la Ferrari si chiudono queste giornate di test con molti dubbi, molto lavoro da fare, ma con la certezza che non sarà un inizio facile, che bisognerà lavorare durante il Mondiale per trovare il giusto bilanciamento citato anche da Leclerc. Per Hamilton il processo di adattamento alla Rossa ed al team di Maranello è andato avanti anche oggi senza offrire chiavi risolutive se non un vantaggio, per il secondo giorno consecutivo, sul compagno di squadra

Vasseur in conferenza stampa ha dichiarato : “Penso che sia una fase troppo preliminare per poter avere un quadro della situazione, che è cambiata giorno dopo giorno. Non conosciamo il livello di carburante degli altri e diventa molto difficile interpretare il tutto. Concentriamoci su noi stessi. Avevamo detto la stessa cosa anche prima di venire in Bahrain: dobbiamo essere concentrati su quello che stiamo facendo e non pensare agli altri” ed aggiunto “Abbiamo aperto una nuova porta per lo sviluppo. Avevamo bisogno di differenziare qualcosa. Finora sta funzionando bene, in termini di numeri. Tutto va nella direzione giusta, ma è ancora troppo presto poter dire qualcosa di concreto”.

Una particolare attenzione durante queste giornate è stata rivolta al più giovane dei piloti presenti nel campionato 2025, Kimi Antonelli che si è confermato come uno dei migliori, portando a case ottimi tempi come se fosse già un pilota esperto di Formula 1, ma bisogna attendere il suo esordio in gara in Australia dove avverrà il suo debutto ufficiale per vedere come affronterà la pressione e le aspettative.

Ottimi risultati conseguiti anche per George Russel, che ha portato a casa il terzo miglior tempo over all di 1:29.545 durante il terzo giorno di prove.Inaspettati invece i risultati conseguiti dalla Williams, che vedono Carlos Sainz portare a casa il miglior tempo over all di tutte queste tre giornate di 1:29.348 . Sicuramente la Williams ha iniziato nel miglior dei modi questa stagione anche se ciò non permette di giungere a conclusioni, perché sarebbero troppo affrettate, dato che le macchine bisogna anche saperle sviluppare, un tema carente negli ultimi anni nella Scuderia inglese.

Veniamo invece al team RedBull che ha vinto il Mondiale piloti con Max Verstappen L’obiettivo dell’olandese sarà senza dubbio quello di lottare per il quinto titolo e, sotto questo aspetto, la sola presenza di Max è un grande punto di forza per la sua squadra. Nonostante iI campione del mondo in carica non sembri molto soddisfatto dalla sua monoposto, considerato che nel corso della terza giornata in Bahrain si è assisto ad un gesto che lo ha visto sferrare un piccolo pugno sul volante della RB21 lascia intendere che l’andamento della vettura non sia ancora di suo gradimento.