Europarlamento: i nomi dei 6 deputati eletti in Puglia

La Puglia sarà presente nel Parlamento Europeo con 6 deputati eletti . Questo è l’esito delle Elezioni che hanno designato il nuovo parlamento comunitario. Vincitore per numero di preferenze ed eletto il sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro, che ha fatto il pieno di voti con circa 495mila suffragi nella Circoscrizione Italia Meridionale (Puglia, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria) spingendo il Partito Democratico al primo posto nel Collegio Meridionale.

L’ ormai ex primo cittadino di Bari e presidente dell’ ANCI ha ottenuto nel capoluogo pugliese 59mila voti. L’altro europarlamentare barese sarà Michele Picaro consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha ottenuto 55.006 a preferenze, 6mila delle quali ricevute a Bari città, fortemente sostenuto dal segretario regionale e sottosegretario di stato Marcello Gemmato .

Fra i deputati scelti dal voto degli elettori pugliesi anche Francesco Ventola consigliere regionale della Bat per Fratelli d’Italia che ha ricevuto 88.912 preferenze sostenuto dal ministro Raffaele Fitto, e solo grazie alla pressochè certa rinuncia di Giorgia Meloni la neo-collega di partito (ex parlamentare europea del M5S) Chiara Maria Gemma, nonché docente dell’Università di Bari, che così ottiene la conferma per altri 5 anni a Bruxelles. Andranno in Europa per il Movimento Cinque Stelle, il foggiano Mario Furore europarlamentare uscente, e la brindisina Valentina Palmisano.

Rimane appiedato il candidato in pectore della Lega, sen. Roberto Marti , superato dal generale Vannacci e dall’europarlamentare uscente Aldo Patriciello. Non c’è ancora la conferma ufficiale sulla rielezione di Patriciello al Parlamento europeo. Il candidato della Lega, che siede sui banchi di Strasburgo dal 2006, eletto sinora nelle liste di Forza Italia che ha lasciato a fine 2023. ha ottenuto circa 70mila preferenze, risultando secondo, nella circoscrizione dell’Italia Meridionale, dietro al generale Roberto Vannacci che è stato eletto in tutte le cinque circoscrizioni del paese. Sarà proprio la sua scelta, oltre al calcolo dei resti, a stabilire il destino di Patriciello.