Escort e calciatori, indagine della Procura di Milano trema la serie A

Oltre 60 cognomi nei decreti della Procura: telefoni e chat sotto analisi per chiarire le notti bollenti tra locali e hotel milanesi

di Antonello de Gennaro

Sono tanti i cognomi di calciatori, tutti non indagati perchè non ci sono estremi di reato , che compaiono nell’elenco delle decine e decine di “parole chiave” che la Procura di Milano, guidata dal procuratore capo Marcello Viola, ha indicato nel decreto di perquisizione e sequestro, eseguito due giorni fa assieme ai quattro arresti ai domiciliari nell’inchiesta sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di escort per giocatori di molti club, tra cui Milan, Inter e Juventus: da Bastoni difensore dell’Inter e della Nazionale a Leao attaccante portoghese del Milan fino al centravanti Dusan Vlahovic della Juventus e ancora Bellanova, Calafiori, Bisseck, Pinamonti, Ricci, Scamacca , Maldini jr. e molti altri. Parole chiave che serviranno per analizzare telefoni e dispositivi dei due coniugi Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini gestori delle attività illecite e dei loro sodali Alessio Salomone e Luz Luan Amilton Fraga (tutti e quattro agli arresti domiciliari) per trovare riscontri alle ipotesi d’accusa nell’inchiesta del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.

La donna che ha denunciato il giro di prostituzione

A rivelare il sistema è, nell’agosto di due anni fa, una giovane straniera , escort anche lei. Racconta del sesso a pagamento, di aver vissuto, come altre giovani, nell’appartamento dove ha sede la società a Cinisello Balsamo, e dov’è allestita una discoteca “abusiva” per festini ogni notte, spiegando che i suoi presunti sfruttatori trattengono “il 50% dell’importo pagato” dai clienti per le prestazioni sessuali e pretendono l’affitto.

Alessio Salomone e Vlahovic Alessio Salomone e Leao

Per un refuso, nell’ordinanza sono rimasti visibili i nomi di Marcus Pedersen del Torino e di Christian Volpato del Sassuolo. Nella richiesta presentata dal pm Bruna Albertini al gip Chiara Valori è presente il nome di Cheickh Niasse, centrocampista del Verona, che il 17 novembre scorso alloggiava nell’hotel Il Duca con una ragazza che chiede a una amica di procurarle i “palloncini”: la Guardia di finanza ipotizza che si tratti della sostanza usata per “euforizzarsi” durante gli incontri. Nella stessa richiesta compare il nome di Stankovic: “Sono emerse nr. 8 telefonate con l’utenza telefonica intestata al calciatore Dejan Stankovic”.

Per alcuni di loro, fonti aperte confermano la frequentazione di Buttini, come nel caso di Maldini, , ritratto con Buttini a Mykonos. compaiono anche quei 65 cognomi (tutti di persone non indagate), uno dopo l’altro e solo in alcuni casi con indicato anche i nomi. All’inizio di quella parte dell’elenco figura il nome “Alvaro”, poi una lista di cognomi tra cui anche Cancellieri, Giroud, Hakimi, Huijsen, Maldini, Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse (cognome che compare anche citato in intercettazioni nell’ordinanza e identificato con anche il nome nella richiesta dei pm), Petagna (cognome che compare in un’intercettazione degli atti depositati), Ranocchia, Ruggeri, Skriniar, Vicario, Zortea e altri ancora. Alcuni, poi, per esteso come Soualiho Meite, Nuno Tavares Carlos Augusto, De Winter, Leao, Giroud (quando giocava ancora nel Milan) e Menez. A un giocatore dell’Arsenal e della Nazionale porta la parola chiave “Calafiori“.

il gruppo “operativo” della Ma.De di Cinisello Balsamo

Non c’ erano solo calciatori fra i clienti dell’organizzazione. “C’è un mio amico pilota di Formula Uno che viene qua a Milano stasera, vuole una tipa da scopare a pagamento. Tu la riesci a trovare una?”, il tenore delle conversazioni. “Gli mando la brasiliana”. Una delle ultime intercettazioni è del 16 febbraio, durante le Olimpiadi invernali: “Mi hanno dato anche la busta perché ho fatto fare il tavolo a quelli lì di hockey“, le parole di una ragazza. Una escort si rivolge a uno degli arrestati, ma non sembra preoccupata di quello che le è successo : “Ti dico una cosa, ma non dirla a nessuno (…) ho appena fatto il test e sono incinta… da più di tre settimane”, e fa il nome del calciatore cui aveva trascorso una notte a pagamento. Il calciatore ha 26 anni, appartenente ad una squadra che gioca in serie A.